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Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров
БТА

Избирателната активност и подкрепата за Йотова обаче не ѝ дават окончателната победа без балотаж

Илияна Йотова е с най-висока подкрепа на първия тур на президентските избори, втори е Андрей Гюров. Това сочат първите предварителни данни на социологическите агенции „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“, съобщава БТВ.

Избирателната активност и подкрепата за Йотова обаче не ѝ дават окончателната победа без балотаж.

Според данните на „Алфа Рисърч“ двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 35,3% подкрепа, а двойката Андрей Гюров и Георги Кандев - 32,4%.

Трета е двойката Костадин Костадинов-Петър Волгин с 12,6% подкрепа.

Според данните на „Маркет ЛИНКС“ Йотова получава 32,2% подкрепа, а Гюров - 31,6%. Трети е Костадин Костадинов с 13,05 подкрепа.

Избирателната активност е 22,3%, или 1 470 000 души, според данните на „Алфа Рисърч“. Според тези на „Маркет ЛИНКС“ активността е 21,03%, или 1 410 000 души.

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