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Анализатори: Изключително ниска избирателна активност и изненади на президентските избори

Анализатори: Изключително ниска избирателна активност и изненади на президентските избори
БТА

Наталия Димитрова, Кънчо Стойчев и Христо Панчугов коментираха слабата активност, влиянието на последните събития и причините, поради които избирателите са останали далеч от урните

Журналистът Наталия Димитрова, социологът Кънчо Стойчев и политологът Христо Панчугов коментираха в ефира на БТВ първите екзитполове от президентските избори.

Според Наталия Димитрова избирателната активност е изключително ниска, като по думите ѝ подобна ситуация не е имало от 2007 г. Тя посочи, че това е знак, че голяма част от хората не са почувствали необходимост да отидат до урните. Димитрова отбеляза още, че на тези избори има сериозна изненада, а събитията от последните дни вероятно са повлияли върху нагласите на избирателите.

Социологът Кънчо Стойчев заяви, че е очаквал ниска избирателна активност, но не и в такава степен. Според него резултатите могат да бъдат интерпретирани по различни начини. Едно от възможните обяснения е, че хората се чувстват по-спокойни и смятат, че основната политическа битка вече е приключила.

Стойчев предупреди, че не бива да се правят генерални заключения за настъпването на коренна промяна в страната единствено въз основа на първоначалните резултати.

Политологът Христо Панчугов отбеляза, че подобна избирателна активност не е имало досега на национални избори. Той открои няколко възможни причини за ниския интерес към вота – неучастието на основни политически формации в изборите, събитията от последните седмици в Черно море, както и вялата предизборна кампания.

 
 
 

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