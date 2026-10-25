Анализатори: Изключително ниска избирателна активност и изненади на президентските избори

Журналистът Наталия Димитрова, социологът Кънчо Стойчев и политологът Христо Панчугов коментираха в ефира на БТВ първите екзитполове от президентските избори.

Според Наталия Димитрова избирателната активност е изключително ниска, като по думите ѝ подобна ситуация не е имало от 2007 г. Тя посочи, че това е знак, че голяма част от хората не са почувствали необходимост да отидат до урните. Димитрова отбеляза още, че на тези избори има сериозна изненада, а събитията от последните дни вероятно са повлияли върху нагласите на избирателите.

Социологът Кънчо Стойчев заяви, че е очаквал ниска избирателна активност, но не и в такава степен. Според него резултатите могат да бъдат интерпретирани по различни начини. Едно от възможните обяснения е, че хората се чувстват по-спокойни и смятат, че основната политическа битка вече е приключила.

Стойчев предупреди, че не бива да се правят генерални заключения за настъпването на коренна промяна в страната единствено въз основа на първоначалните резултати.