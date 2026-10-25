Д-р Емил Стоименов: Масовият вот за Йотова на балотажа ще сложи край на "сглобката"

Д-р Емил Стоименов, съпредседател на Инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, благодари на българските граждани, подкрепили кандидатпрезидентската двойка, и призова за масово гласуване на предстоящия балотаж.

"Благодаря на всички български граждани, които подкрепиха кандидатурата на Йотова-Вълчев", заяви Стоименов.

По думите му високата избирателна активност на втория тур е необходима, за да бъде завършен процесът по премахване на политическата "сглобка".

"За да завършим процеса на премахване на сглобката, трябва да гласуваме масово на балотажа за президент", посочи той.

Стоименов отбеляза, че по време на кампанията Йотова и Вълчев са посетили десетки населени места. Според него инициативният комитет е провел позитивна кампания, за разлика от тази на политическите им опоненти.

"Направихме позитивна кампания, за разлика от тази на нашите политически опоненти", коментира той.

Съпредседателят на инициативния комитет определи като показателно обстоятелството, че част от големите политически партии не са издигнали собствени кандидати.

Той заяви, че инициативният комитет ще призове всички български граждани да участват в балотажа, за да бъде възстановена изцяло държавността.

"Ние ще призовем всички български граждани да гласуват, за да си върнем изцяло държавността", каза Стоименов.

Попитан дали би призовал и избирателите на ГЕРБ и "Възраждане" да подкрепят кандидатпрезидентската двойка, Стоименов отговори, че апелът му е насочен към всички свободни и мислещи хора.

"Призовавам всички свободни и мислещи хора да застанат изцяло зад хората", заяви той.