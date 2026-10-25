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Пендачанска: Българите са готови за президент, който да върне достойнството и силата на България

Пендачанска: Българите са готови за президент, който да върне достойнството и силата на България
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Съпредседателят на инициативния комитет на Гюров и Кандев изрази оптимизъм след първите екзитполове и коментира възможностите за подкрепа на втория тур

"Ако в момента България съсредоточи в едни и същи ръце и президентската институция, на правителството и Народното събрание, се получава огромна концентрация от власт.“ Това заяви пред БНТ Александрина Пендачанска, съпредседател на инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев, след обявяването на първите екзитполове от президентските избори.

Пендачанска изрази увереност в представянето на подкрепяната от нея двойка на фона на предварителните данни, които показват малка разлика между Гюров - Кандев и Илияна Йотова - Кирил Вълчев.

"Аз лично съм голям оптимист по принцип, но след днешните резултати вече имам основание за това. Настроението е оптимистично и сигурно“, заяви тя.

По думите ѝ резултатите от първия тур показват, че част от българските избиратели търсят промяна в президентската институция. Пендачанска посочи, че според нея страната се нуждае от държавен глава, който да възстанови достойнството и силата на България.

На въпрос откъде ще бъде потърсена подкрепа за евентуален втори тур тя отговори, че инициативният комитет трябва да се обърне към всички граждани, които не желаят страната да бъде управлявана от това, което определи като "призраците на миналото“ и "призраците на комунизма“.

Пендачанска отправи послание и към хората, които според нея виждат бъдещето на България в европейското ѝ развитие, а не в ориентация към Изтока.

Попитана конкретно дали ще бъде търсена подкрепа от ГЕРБ, тя уточни, че не членува в политическа партия и не може да говори от името на партийните ръководства.

"Имам приятели, които са гласували за ГЕРБ в годините и вярвам, че тези хора ще направят правилния избор“, заяви Пендачанска.

Тя изрази надежда, че тези избиратели ще подкрепят визията за България, която се развива успоредно със Западна Европа и принадлежи към модерния европейски свят.

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