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Крум Зарков: Не мисля, че Йотова ще разговаря с ГЕРБ

Крум Зарков: Не мисля, че Йотова ще разговаря с ГЕРБ
БТА

Според него тези избори „в крайна сметка се оказаха сблъсък на твърди ядра“

Искам да поздравя Илияна Йотова, защото излиза на първо място в една трудна кампания. Няма предрешени избори в една демокрация. Това заяви в студиото на бТВ председателят на БСП Крум Зарков.

Според него тези избори „в крайна сметка се оказаха сблъсък на твърди ядра“.

„Става въпрос на мобилизационния капацитет на партиите, които застанаха зад кандидатите. При нас, в БСП, имаше висока мобилизация и ние допринесохме според силите си“, коментира социалистът.

Той апелира към „пълна мобилизация“ на балотажа.

Зарков заяви, че не вярва държавният глава Йотова да промени говоренето си в рамките на кампанията до балотажа, понеже „нейните позиции са добре обмислени, а не са тарикатлък“

Според него кандидатите, които са се класирали за балотажа, трябва да отворят връзката си с гражданите.

„Не мисля, че има път на Йотова да говори с партия ГЕРБ. От ГЕРБ имат история на колаборация с РБ, ПП/ДБ. Това не е в полезрението на Йотова. В полезрението й трябва да бъде мобилизация на този вот, който би я подкрепил по убеждение, но по една или друга причина днес не излезе да гласува“, заключи председателят на БСП.

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