Бойкот в Белица и Якоруда: Най-ниската активност от 35 години

Рекордно ниска избирателна активност е отчетена на днешните избори в Белица и Якоруда.

Едва 7,65% от избирателите в Белица и 7,59% в Якоруда са отишли до урните на президентските избори. Това е най-ниската активност в двете общини от 35 години насам, предава БТВ.

Тази седмица бе арестуван заместник-председателят на ДПС и кмет на Белица Радослав Ревански.

В Благоевград правото си на глас са упражнили под 20% от регистрираните избиратели. За сравнение, на президентските избори преди пет години активността е достигнала 31%.

Изборният ден е преминал спокойно, без нарушения на обществения ред, съобщиха от Районната избирателна комисия и Областната дирекция на МВР.

Проблеми са възникнали с видеонаблюдението. В 16 секции не са стартирали устройствата за запис и видеоизлъчване на броенето на бюлетините и разписките от гласуването.