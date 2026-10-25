Започна преброяването на гласовете след парламентарните избори в Сърбия

Започна преброяването на гласовете на парламентарните избори в Сърбия, след като повечето избирателни секции затвориха в 20:00 ч. местно време (21:00 ч. българско време). Гласуването започна в 7:00 ч. сутринта. В секциите, където все още има избиратели, те ще могат да упражнят правото си на глас, преди изборният ден да приключи.

Право на глас имаха 6 451 292 души, които избираха между 18 избирателни листи за общо 250 места в сръбския парламент.

Работното време на секциите ще бъде удължено на местата, където гласуването е започнало със закъснение или е било прекъсвано за по-продължителни периоди през деня.

По данни на Републиканската избирателна комисия (РИК) към 18:00 ч. са гласували 64,89% от избирателите. Според оценките на агенциите Ipsos и Cesid, които провеждат паралелно преброяване, избирателната активност към 19:00 ч. е достигнала 67,6%.

Раша Неделков от неправителствената организация Център за изследвания, прозрачност и отчетност (ЦРТА), акредитирана да наблюдава изборите, заяви, че очаква активността да се увеличи с още три-четири процентни пункта между 19:00 и 20:00 ч.

По данни на ЦРТА избирателната активност към 19:00 ч. е била 67,8%. За сравнение, на парламентарните избори през 2023 г. тя е достигнала 55,5% към същия час.

Наблюдателите съобщават и за множество отделни нарушения. Според ЦРТА неправомерно фотографиране на бюлетини е регистрирано в 48% от избирателните секции. Най-висок е делът в Белград, където подобни случаи са установени в 79% от секциите, следван от автономната област Войводина с 58%.

Гласуване без представяне на валидни документи е наблюдавано в 8% от избирателните секции, съобщават още от организацията.