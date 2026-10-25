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Сърбия се готви за безредици: Специализирани полицейски машини пристигнаха в центъра на Белград

Сърбия се готви за безредици: Специализирани полицейски машини пристигнаха в центъра на Белград

Към момента няма потвърдена официална информация за конкретната причина за придвижването на автомобилите или за това дали разполагането им е свързано с определена операция по сигурността

Специализирани автомобили на сръбската жандармерия, предназначени за овладяване на безредици и разпръскване на демонстранти, са забелязани пред сградата на президентството в Белград и на няколко места в центъра на града.

Сръбският портал Nova.rs съобщи, че част от машините са били заснети в района на кръстовището между улиците „Кнез Милош“ и „Краля Милана“, откъдето са продължили към площад „Теразие“. Автомобилите са преминали през полицейски кордон, който ограничавал движението по улица „Кнез Милош“.

Междувременно читатели на сръбския сайт са съобщили за колона от около 20 автомобила на жандармерията, забелязана по магистралата Белград – Ниш в посока към сръбската столица.

Подобни специализирани машини са били използвани и по време на протестите в Нови Сад през лятото на 2025 г., когато силите на реда са ги прилагали за изтласкване на демонстранти от широки булеварди и градски улици.

Появата на автомобилите в центъра на Белград привлича внимание на фона на напрегнатия изборен ден в Сърбия. На 25 октомври в страната се провеждат предсрочни парламентарни избори, съпътствани от сигнали за инциденти и нарушения в различни населени места.

Към момента няма потвърдена официална информация за конкретната причина за придвижването на автомобилите или за това дали разполагането им е свързано с определена операция по сигурността.

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