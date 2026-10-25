За какво гласуваха българските политици?

Гласувах с мисъл за децата ни, с мисъл за всички български граждани, които всеки ден отиват на работа, спазват правилата, грижат се за семействата си и въпреки това всеки ден се чудят дали доходите ще им стигнат до края на месеца. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров след като упражни правото си на вот.

Гласувах за стабилна и сигурна България. Гласувах бъдещето на България. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев след като упражни правото си на вот.

Гласувах за това да спрем с разделенията и омразата.

Това заяви президентът Илияна Йотова, след като упражни правото си на глас. Тя призова всички българи да гласуват, защото именно правото на избор, според нея, е най-ценното ни човешко право.

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев упражни правото си на глас в София. Пред журналисти той заяви:

"Гласувах президентството да бъде място за съгласие", като подчерта, че основната цел пред държавата е българите да се завърнат у дома, където да се чувстват сигурни.

Гласувах за свободна и независима България, гласувах за бъдещето на нашата страна, което ние българите сами да определяме. Гласувах за български президент, а не за президент на българите, заяви Костадин Костадинов.

Кандидатът за вицепрезидент от „Възраждане“ Петър Волгин упражни правото си на глас в столичния комплекс „Интерпред“. След вота той изрази очакване кандидатпрезидентската двойка на партията да достигне до втория тур на изборите.

Хората не виждат обединител на нацията, а партийни кандидати. Това заяви днес пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като употреби правото си на глас на днешните президентски избори.

Кандидатът за президент Радостин Василев упражни правото си на глас на днешните президентски избори и заяви, че е гласувал за българския национален интерес.

Кандидатът за президент Ивелин Михайлов упражни правото си на глас в село Неофит Рилски, област Варна. След като пусна своя вот, той заяви, че гласува за промяна на системата, спазване на законите и Конституцията.