Новини
Търси
Подкаст
Политика

За какво гласуваха българските политици?

За какво гласуваха българските политици?
БТА

Кандидатите за президент и вицепрезидент, както и водещи политически фигури, упражниха правото си на глас, отправяйки послания за стабилност, сигурност, национално обединение и промяна

Гласувах с мисъл за децата ни, с мисъл за всички български граждани, които всеки ден отиват на работа, спазват правилата, грижат се за семействата си и въпреки това всеки ден се чудят дали доходите ще им стигнат до края на месеца. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров след като упражни правото си на вот.

Гласувах за стабилна и сигурна България. Гласувах бъдещето на България. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев след като упражни правото си на вот.

 Гласувах за това да спрем с разделенията и омразата.

Това заяви президентът Илияна Йотова, след като упражни правото си на глас. Тя призова всички българи да гласуват, защото именно правото на избор, според нея, е най-ценното ни човешко право.

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев упражни правото си на глас в София. Пред журналисти той заяви:

"Гласувах президентството да бъде място за съгласие", като подчерта, че основната цел пред държавата е българите да се завърнат у дома, където да се чувстват сигурни.

Гласувах за свободна и независима България, гласувах за бъдещето на нашата страна, което ние българите сами да определяме. Гласувах за български президент, а не за президент на българите, заяви Костадин Костадинов.

Кандидатът за вицепрезидент от „Възраждане“ Петър Волгин упражни правото си на глас в столичния комплекс „Интерпред“. След вота той изрази очакване кандидатпрезидентската двойка на партията да достигне до втория тур на изборите.

Хората не виждат обединител на нацията, а партийни кандидати. Това заяви днес пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като употреби правото си на глас на днешните президентски избори.

Кандидатът за президент Радостин Василев упражни правото си на глас на днешните президентски избори и заяви, че е гласувал за българския национален интерес.

Кандидатът за президент Ивелин Михайлов упражни правото си на глас в село Неофит Рилски, област Варна. След като пусна своя вот, той заяви, че гласува за промяна на системата, спазване на законите и Конституцията.

Още по темата

Андрей Гюров: Гласувах с мисъл за децата ни

Андрей Гюров: Гласувах с мисъл за децата ни

Илияна Йотова: Гласувах за това да спрем с разделенията и омразата

Илияна Йотова: Гласувах за това да спрем с разделенията и омразата

Радостин Василев: Гласувах за българския национален интерес

Радостин Василев: Гласувах за българския национален интерес

Ивелин Михайлов гласува във Варненско: Хората трябва сами да определят съдбата си

Ивелин Михайлов гласува във Варненско: Хората трябва сами да определят съдбата си

Костадин Костадинов: Очевидно е, че избирателната активност ще е ниска

Костадин Костадинов: Очевидно е, че избирателната активност ще е ниска

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Петър Витанов: Подценихме тези избори

Петър Витанов: Подценихме тези избори

Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

Водещи

Петър Витанов: Подценихме тези избори

Петър Витанов: Подценихме тези избори

  • Преди 1 минута
Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

  • Преди 4 минути
Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

  • Преди 7 минути
За какво гласуваха българските политици?

За какво гласуваха българските политици?

  • Преди 11 минути
Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

  • Преди 17 минути
Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Рекордна избирателна активност в Сърбия

Рекордна избирателна активност в Сърбия

  • Преди 23 минути
Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

  • Преди 25 минути
Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

  • Преди 28 минути
"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

  • Преди 28 минути
Анализатори с първи думи за президентксия вот

Анализатори с първи думи за президентксия вот

  • Преди 30 минути
"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

Приключи гласуването в Турция

Приключи гласуването в Турция

  • Преди 36 минути