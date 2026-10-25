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Москва ще приеме Световното първенство по вдигане на тежести през 2030 година

Москва ще приеме Световното първенство по вдигане на тежести през 2030 година
АП/БТА

Русия получава домакинство на голям форум в олимпийски спорт за първи път от 2022 година

Москва ще бъде домакин на Световното първенство по вдигане на тежести през 2030 година. Решението беше обявено официално от Международната федерация по вдигане на тежести.

Изборът е важна стъпка към завръщането на Русия като организатор на големи международни състезания. От 2022 година насам страната не е приемала световно първенство в олимпийски спорт.

Москва има сериозна история в дисциплината. Руският град е бил домакин на световни първенства по вдигане на тежести през 1975, 1980 и 1983 година. Форумът през 2030-а ще бъде първият в руската столица от 47 години.

Генералният секретар на IWF Хосе Киньонес изрази увереност, че избраните домакини ще организират успешни първенства.

„Всички получени кандидатури бяха отлични и сме уверени, че първенствата във вашите страни ще бъдат огромен успех. Нашият спорт се разраства в световен мащаб и домакинството на състезанията ни е силно желано от много страни“, заяви Киньонес.

Международната федерация уточни, че Ахмедабад в Индия ще приеме световното първенство за мъже и жени през 2029 година, а не през 2027-а.

Решението за Москва идва на фона на постепенното връщане на руски и беларуски състезатели в международния спорт. Условията за тяхното участие в бъдещите олимпийски игри обаче все още не са окончателно определени.

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