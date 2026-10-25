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"ДПС Белица" с обвинения за заплахи и натиск след президентския вот

"ДПС Белица" с обвинения за заплахи и натиск след президентския вот
БТА

Организацията изрази подкрепа за Ревански и обвини неназовани лица в опити за сплашване на хората

Остри обвинения за заплахи и опити за натиск отправиха от Facebook страницата "ДПС Белица“ след провеждането на президентските избори на 25 октомври. В публикацията се твърди, че са правени опити за сплашване на хора.

"Опитаха се да го сринат, а го направиха още по-силен! Гордейте се, г-н Ревански, без излишни думи, а с действия, Белица показа, че Ви подкрепя безапелационно!“, се посочва в публикацията.

От страницата заявяват, че настъпилите политически промени са били посрещнати с противопоставяне и опити да бъде ограничена възможността на Ревански да посети Белица в изборния ден.

"И когато тази промяна се случи, по много грозен и неморален начин, решиха да Ви отнемат възможността да видите днес Белица!“, пишат авторите на публикацията.

В позицията се отправят и твърдения за оказван натиск върху местните жители.

"И започнаха с мръсни заплахи да се опитват да набутат хората в плановете си. Но не, на всеки хлябът е в неговите ръце, светът е достатъчно голям“, се казва още в съобщението.

От "ДПС Белица“ изразяват подкрепата си към Ревански и заявяват, че в четвъртък лично ще посетят Бургас, за да му съобщят за постигнатия според тях успех.

В публикацията не се посочва кой конкретно е отправял предполагаемите заплахи, нито се представят доказателства за твърденията. Към момента те остават непотвърдени.

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