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Слави Василев: Борисов и Пеевски чакат в засада, за да подкрепят Гюров

Слави Василев: Борисов и Пеевски чакат в засада, за да подкрепят Гюров
БТА

Депутатът от „Прогресивна България“ прогнозира победа за Илияна Йотова на балотажа

Депутатът от „Прогресивна България“ Слави Василев коментира във Facebook ниската избирателна активност и предстоящия балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Според него държавата е в сигурни ръце и за много хора очевидно няма особено значение кой ще бъде титулярът на „Дондуков“ 2.

„Всеки друг анализ е празнословие“, смята Василев.

По думите му малката разлика между Йотова и Гюров ще мобилизира повече избиратели за втория тур. Депутатът заявява увереност, че следващата неделя президент ще бъде Илияна Йотова, а избирателната активност ще се повиши.

Василев определя пораженческото мислене като най-големия враг на „мълчаливото мнозинство“, което според него е изпратило 131 депутати в парламента. Той предупреждава, че изявленията на представители на ПП и ДБ през следващите дни могат да подхранят подобни настроения.

В публикацията си депутатът отправя критики и към Бойко Борисов и Делян Пеевски, като твърди, че те очакват подходящ момент да подкрепят Гюров, за да възстановят политическите си позиции. Василев прогнозира политически загуби за тях, както и за ПП и ДБ, след балотажа.

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