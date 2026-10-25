Диана Дамянова: "Прогресивна България" подкрепи Йотова по един „ала-бала“ начин

„Прогресивна България“ застана по един доста „аба-бала“ начин зад Илияна Йотова. Това заяви в ефира на бТВ ПР-експертът Диана Дамянова. По думите й реакцията на партията спрямо случая със Соня Колтуклиева е било „малкият черен лебед, който излетя накрая“.

Според нея „имаме ПБ, която не стои зад Илияна Йотова за президент или партията се е смалила“, а ПП/ДБ са на върха на възможностите си. Тя изрази и доста критинчно мнение спрямо страниците във Фейсбук, които бяха свалени тези дни.

"В България има страшно силни политически агитки. Най-силната е тази на ПП/ДБ. Следващите най-силни са на ГЕРБ и ДПС. Това, което ни очаква, е един от двата варианта. Някой ще се разходи до Банкя и ще се стигне до някакво споразумение, което избирателите на партията така или иначе няма да уважат. При ДПС има стройна организация. Изборите зависят от ГЕРБ и ДПС", каза още тя.

„В различна политическа ситуация сме. Избирателите вдигнаха червен картон. Въпросът е дали той е само към Илияна Йотова или и към Румен Радев“, заяви на свой ред журналистът Тони Николов. Той сподели, че е бил много изненадан от идеята за защита на кирилицата от страна на държавния глава, предвид това, че „не мога да разбера кой атакува кирилицата“.