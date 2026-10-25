ИК на Йотова: Обществото сякаш е в деменция, забрави сглобката с Пеевски

"Ние ще се обърнем към всички граждани и ще ги призовем да си върнем държавността“. Това заяви Емил Стоименов, съпредседател на инициативния комитет на Илияна Йотова.

По-слабият резултат на действащия президент бе обяснен от щаба на Йотова като наличие на успокоение сред обществото и това, че социологията е показала голяма преднина на държавния глава.

„Пълна мобилизация в цялата страна, всички хора, множество срещи. Призоваваме хората масово да гласуват, за да си върнем държавността. Призовавме всички свободни и мислещи хора да застанат зад президента Йотова“, заяви Стоименов. Той допълни, че от екипа на Йотова очакват паралелното преброяване. По думите му, още е рано да се каже дали те ще поискат официална подкрепа от други партии. В същото време Стоименов каза, че от екипа на държавния глава „ще се обърнем към всички, независимо към коя партия принадлежат“.

„Обществото остана сякаш в деменция, забравяйки, че преди година ни управляваще сглобка с Пеевски“, каза още представителят на Илияна Йотова.