Новини
Търси
Подкаст
Политика

ИК на Йотова: Обществото сякаш е в деменция, забрави сглобката с Пеевски

ИК на Йотова: Обществото сякаш е в деменция, забрави сглобката с Пеевски
БТА

По-слабият резултат на действащия президент бе обяснен от щаба на Йотова като наличие на успокоение сред обществото и това, че социологията е показала голяма преднина на държавния глава

"Ние ще се обърнем към всички граждани и ще ги призовем да си върнем държавността“. Това заяви Емил Стоименов, съпредседател на инициативния комитет на Илияна Йотова.

По-слабият резултат на действащия президент бе обяснен от щаба на Йотова като наличие на успокоение сред обществото и това, че социологията е показала голяма преднина на държавния глава.

„Пълна мобилизация в цялата страна, всички хора, множество срещи. Призоваваме хората масово да гласуват, за да си върнем държавността. Призовавме всички свободни и мислещи хора да застанат зад президента Йотова“, заяви Стоименов. Той допълни, че от екипа на Йотова очакват паралелното преброяване. По думите му, още е рано да се каже дали те ще поискат официална подкрепа от други партии. В същото време Стоименов каза, че от екипа на държавния глава „ще се обърнем към всички, независимо към коя партия принадлежат“.

„Обществото остана сякаш в деменция, забравяйки, че преди година ни управляваще сглобка с Пеевски“, каза още представителят на Илияна Йотова.

Още по темата

Жълт картон за Радев, червен за Йотова

Жълт картон за Радев, червен за Йотова

"Мяра" към 20:00 часа: Йотова - Вълчев са с подкрепа от 35.6%, Гюров - Кандев - 32.5%

"Мяра" към 20:00 часа: Йотова - Вълчев са с подкрепа от 35.6%, Гюров - Кандев - 32.5%

Диана Дамянова: "Прогресивна България" подкрепи Йотова по един „ала-бала“ начин

Диана Дамянова: "Прогресивна България" подкрепи Йотова по един „ала-бала“ начин

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат преди балотажа

Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат преди балотажа

Започна приемането на протоколите на СИК от 23-ти и 25-и изборен район в зала „Арена 8888“ в София

Започна приемането на протоколите на СИК от 23-ти и 25-и изборен район в зала „Арена 8888“ в София

Всеки шести глас за Андрей Гюров е дошъл от ГЕРБ

Всеки шести глас за Андрей Гюров е дошъл от ГЕРБ

„Алфа Рисърч“: Йотова води пред Гюров с 1,9% при 100% паралелно преброяване

„Алфа Рисърч“: Йотова води пред Гюров с 1,9% при 100% паралелно преброяване

"Мяра" при 100% паралелно преброяване: 3% е разликата между Гюров и Йотова

"Мяра" при 100% паралелно преброяване: 3% е разликата между Гюров и Йотова

Водещи

Започна преброяването на гласовете след парламентарните избори в Сърбия

Започна преброяването на гласовете след парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 2 минути
Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат преди балотажа

Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат преди балотажа

Започна приемането на протоколите на СИК от 23-ти и 25-и изборен район в зала „Арена 8888“ в София

Започна приемането на протоколите на СИК от 23-ти и 25-и изборен район в зала „Арена 8888“ в София

Зеленски потвърди: Среща с Русия с посредничеството на САЩ се очаква през ноември

Зеленски потвърди: Среща с Русия с посредничеството на САЩ се очаква през ноември

  • Преди 6 минути
Всеки шести глас за Андрей Гюров е дошъл от ГЕРБ

Всеки шести глас за Андрей Гюров е дошъл от ГЕРБ

  • Преди 8 минути
Мечка е забелязана в близост до междинна станция на Симеоновския лифт

Мечка е забелязана в близост до междинна станция на Симеоновския лифт

"Мяра" при 100% паралелно преброяване: 3% е разликата между Гюров и Йотова

"Мяра" при 100% паралелно преброяване: 3% е разликата между Гюров и Йотова

Нормално и при много ниска изборна активност протече изборният ден в Турция

Нормално и при много ниска изборна активност протече изборният ден в Турция

  • Преди 33 минути
Изборна комисия в "Красна поляна" чака транспорт за бюлетините, РИК не отговаря на обажданията

Изборна комисия в "Красна поляна" чака транспорт за бюлетините, РИК не отговаря на обажданията

"Маркет Линкс" при 100% паралелно преброяване: Гюров изпреварва Йотова

"Маркет Линкс" при 100% паралелно преброяване: Гюров изпреварва Йотова

  • Преди 36 минути
Крум Зарков: Не мисля, че Йотова ще разговаря с ГЕРБ

Крум Зарков: Не мисля, че Йотова ще разговаря с ГЕРБ

  • Преди 44 минути
Румяна Бъчварова: Гюров започна да изгражда собствен кръг и това носи резултат

Румяна Бъчварова: Гюров започна да изгражда собствен кръг и това носи резултат

  • Преди 44 минути
Делян Добрев: Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим!

Делян Добрев: Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим!

"Тренд" при 95% паралелно преброяване: Йотова - Вълчев - 36.5%, Гюров - Кандев - с 31%

"Тренд" при 95% паралелно преброяване: Йотова - Вълчев - 36.5%, Гюров - Кандев - с 31%

Ружа Смилова: Имаме променена политическа ситуация

Ружа Смилова: Имаме променена политическа ситуация

  • Преди 56 минути