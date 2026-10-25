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Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи
БТА

Лидерът на СДС подчерта значението на опита и подготовката на държавния глава и определи предизборната кампания като "замърсена от различни видове компромати"

България се нуждае от президент и вицепрезидент, които притежават воля, знания и способност да вземат решения в условията на криза. Това заяви председателят на СДС и евродепутат Илия Лазаров, след като упражни правото си на глас на президентските избори в столичното 119-о училище, предаде БТА.

По думите му следващият държавен глава ще поеме управлението на институцията в сложна международна обстановка, белязана от конфликти и нарастваща икономическа несигурност.

"Следващият президент влиза с летящ старт - имаме много тежка ситуация в Черно море, която трябва да бъде менажирана“, посочи Лазаров. Той обърна внимание и на войната в близост до България, както и на напрежението в района на Персийския залив, които според него създават предпоставки за сериозна икономическа криза.

Председателят на СДС изтъкна, че президентската институция има ключово значение за националната сигурност, тъй като държавният глава е върховен главнокомандващ на въоръжените сили и има важна роля в Консултативния съвет за национална сигурност и отношенията между институциите.

"Гласувах за бъдещето на България“, заяви Лазаров. Той обясни, че изборът му е продиктуван от убеждението, че президентът и вицепрезидентът трябва да притежават интелектуален капацитет, професионална подготовка и житейски опит.

Коментирайки ниската избирателна активност, Лазаров посочи, че предизборната кампания е била "замърсена от различни видове компромати“. Според него политическите атаки са изместили същинския дебат за правомощията на държавния глава и начина, по който кандидатите възнамеряват да изпълняват задълженията си.

Лидерът на СДС обърна внимание и на ролята на вицепрезидента, която според него често остава подценявана. Той подчерта, че освен конституционните си правомощия вицепрезидентът може да изпълнява и важни дипломатически функции, включително да посредничи в отношенията с други държави.

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