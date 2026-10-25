Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците
За разлика от предишни избори, когато пред секциите се образуваха дълги опашки, сега се съобщава за почти липсващ интерес към гласуването
Необичайно ниска избирателна активност се отчита в Лондон по време на президентските избори в България. В една от изборните секции членове на комисията дори са излезли по улиците, за да приканват българските граждани да упражнят правото си на глас, съобщава Actualno.com.
За ситуацията информират и от Facebook групата "Bulgarian Life UK“, където е публикувано съобщение за слабия интерес към вота.
"Изключително слаба изборна активност в Лондон към момента. Членове от изборната комисия на една от лондонските секции всячески се опитват да привлекат избиратели. Буквално обикалят улиците“, се посочва в публикацията.
Според хора, запознати с организацията на изборите във Великобритания, разликата спрямо предишни гласувания е значителна. Докато тогава пред секциите са се образували опашки с чакане до два часа, сега на места почти няма желаещи да гласуват.
За президентските избори зад граница са разкрити общо 613 секции в 60 държави. В 242 от тях е осигурено машинно гласуване, като в 24 секции са поставени по две машини.
Най-голям брой избирателни секции има в Обединеното кралство - 82, следвано от Турция със 78. В Германия са разкрити 70 секции, в Испания - 67, а в Съединените щати - 44.