Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

Необичайно ниска избирателна активност се отчита в Лондон по време на президентските избори в България. В една от изборните секции членове на комисията дори са излезли по улиците, за да приканват българските граждани да упражнят правото си на глас, съобщава Actualno.com.

За ситуацията информират и от Facebook групата "Bulgarian Life UK“, където е публикувано съобщение за слабия интерес към вота.

"Изключително слаба изборна активност в Лондон към момента. Членове от изборната комисия на една от лондонските секции всячески се опитват да привлекат избиратели. Буквално обикалят улиците“, се посочва в публикацията.

Според хора, запознати с организацията на изборите във Великобритания, разликата спрямо предишни гласувания е значителна. Докато тогава пред секциите са се образували опашки с чакане до два часа, сега на места почти няма желаещи да гласуват.

За президентските избори зад граница са разкрити общо 613 секции в 60 държави. В 242 от тях е осигурено машинно гласуване, като в 24 секции са поставени по две машини.

Най-голям брой избирателни секции има в Обединеното кралство - 82, следвано от Турция със 78. В Германия са разкрити 70 секции, в Испания - 67, а в Съединените щати - 44.