Новини
Търси
Подкаст
Свят

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците
ФБ/Bulgaria Life UK

За разлика от предишни избори, когато пред секциите се образуваха дълги опашки, сега се съобщава за почти липсващ интерес към гласуването

Необичайно ниска избирателна активност се отчита в Лондон по време на президентските избори в България. В една от изборните секции членове на комисията дори са излезли по улиците, за да приканват българските граждани да упражнят правото си на глас, съобщава Actualno.com.

За ситуацията информират и от Facebook групата "Bulgarian Life UK“, където е публикувано съобщение за слабия интерес към вота.

"Изключително слаба изборна активност в Лондон към момента. Членове от изборната комисия на една от лондонските секции всячески се опитват да привлекат избиратели. Буквално обикалят улиците“, се посочва в публикацията.

Според хора, запознати с организацията на изборите във Великобритания, разликата спрямо предишни гласувания е значителна. Докато тогава пред секциите са се образували опашки с чакане до два часа, сега на места почти няма желаещи да гласуват.

За президентските избори зад граница са разкрити общо 613 секции в 60 държави. В 242 от тях е осигурено машинно гласуване, като в 24 секции са поставени по две машини.

Най-голям брой избирателни секции има в Обединеното кралство - 82, следвано от Турция със 78. В Германия са разкрити 70 секции, в Испания - 67, а в Съединените щати - 44.

Още по темата

Изключително ниска избирателна активност в Турция

Изключително ниска избирателна активност в Турция

Близо 100 българи гласуваха в единствената избирателна секция в Румъния

Близо 100 българи гласуваха в единствената избирателна секция в Румъния

Повишена избирателна активност на българите в Гърция

Повишена избирателна активност на българите в Гърция

Председател на СИК в кв. "Факултета": Когато няма купен вот, няма и избирателна активност

Председател на СИК в кв. "Факултета": Когато няма купен вот, няма и избирателна активност

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

Русия твърди, че е атакувала два товарни кораба, насочващи се към украински пристанища

Русия твърди, че е атакувала два товарни кораба, насочващи се към украински пристанища

Бурята „Боело“ остави над 82 000 потребители без ток във Великобритания

Бурята „Боело“ остави над 82 000 потребители без ток във Великобритания

Бърнам е готов да обсъди свободното движение между Великобритания и ЕС

Бърнам е готов да обсъди свободното движение между Великобритания и ЕС

Водещи

Петър Витанов: Подценихме тези избори

Петър Витанов: Подценихме тези избори

  • Преди 4 минути
Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

  • Преди 7 минути
Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

  • Преди 10 минути
За какво гласуваха българските политици?

За какво гласуваха българските политици?

  • Преди 13 минути
Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

  • Преди 20 минути
Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Рекордна избирателна активност в Сърбия

Рекордна избирателна активност в Сърбия

  • Преди 26 минути
Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

  • Преди 28 минути
Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

  • Преди 30 минути
"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

  • Преди 31 минути
Анализатори с първи думи за президентксия вот

Анализатори с първи думи за президентксия вот

  • Преди 33 минути
"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

Приключи гласуването в Турция

Приключи гласуването в Турция

  • Преди 39 минути