Бърнам е готов да обсъди свободното движение между Великобритания и ЕС

Британският премиер Анди Бърнам е готов да обсъди възможността за възстановяване на свободното движение между Обединеното кралство и Европейския съюз, но изключва присъединяването на страната към еврозоната и Шенгенското пространство. Това става ясно от негово интервю за британския вестник „Сънди Таймс“, цитирано от Euronews.

Бърнам заяви, че е необходим „честен разговор“ за промените в миграцията след Брекзит. По думите му моделът на придвижване на хората между Великобритания и Европа се е променил след напускането на ЕС в началото на 2020 г.

Темата за свободното движение остава политически чувствителна във Великобритания. Имиграцията беше сред основните въпроси в кампанията преди референдума през 2016 г., когато мнозинството от гласувалите подкрепи напускането на Европейския съюз.

Макар да допуска обсъждане на по-тесни отношения с блока, Бърнам остава обвързан с предизборните ангажименти на Лейбъристката партия от 2024 г., които изключват връщането към свободното движение, членството в единния пазар и митническия съюз. Дискусиите за взаимна мобилност на младите хора обаче отново поставиха въпроса за придвижването между двете страни на дневен ред.

Премиерът подчерта, че не би подкрепил присъединяването на Великобритания към еврозоната или Шенгенското пространство. Според публикацията по-съществените промени в отношенията с ЕС може да изискват нов политически мандат на следващите общи избори, които засега се очакват не по-рано от 2029 г.

Изказванията му предизвикаха критики от Найджъл Фараж, лидер на партията Reform UK, който определи позицията за свободното движение като предателство спрямо подкрепилите Брекзит.

На срещата на върха, насрочена за 20 ноември в Брюксел, британските и европейските представители се очаква да обсъдят споразумения в областта на храните и напитките, младежката мобилност и търговията с емисии.