"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо се завърна във Венецуела след близо година извън страната, съобщи самата тя в социалните мрежи, цитирано по Ройтерс.

„Тук съм. С всички вас“, написа носителката на Нобелова награда за мир Мачадо рано сутринта в неделя. Нейният пресцентър сподели кадри от централно-западния щат Лара, на „Пласа дел Пуебло де Санта Роса“, където тя се появи пред местна църква.

Въпросът за нейното завръщане обтегна отношенията ѝ с американската администрация на Доналд Тръмп, която тя се опитваше да спечели като съюзник още преди свалянето на президента Николас Мадуро от власт през януари.

Президентът Доналд Тръмп многократно изрази подкрепа за временния президент Делси Родригес (бивш вицепрезидент на Мадуро) и приветства сделките за производство на петрол и други бизнес начинания на американски компании в южноамериканската държава. През септември Тръмп заяви, че е твърде рано да се мисли за демократични избори във Венецуела.

В изявление от Белия дом в неделя Тръмп отбеляза, че не знае нищо за завръщането на Мачадо и намекна, че САЩ ще продължат да подкрепят Родригес. „Тя е много мила жена“, каза той по адрес на Мачадо. „Но ние се справяме наистина отлично във Венецуела.“

По-късно, по време на интервю за Fox News в неделя, Тръмп заяви директно, че САЩ имат „тотален контрол над Венецуела“. „Държим се много честно“, каза той. „Но извличаме по милиони барели петрол на седмица.“

Нито Белият дом, нито венецуелското министерство на комуникациите отговориха веднага на запитванията за коментар относно завръщането на опозиционерката.