Бурята „Боело“ остави над 82 000 потребители без ток във Великобритания

Над 82 000 домакинства, обществени учреждения и други обекти във Великобритания са без електрозахранване заради бурята „Боело“, която връхлетя северните части на страната с пориви на вятъра до 135 км/ч, съобщиха Пи Ей медия и ДПА.

Оранжевият код за опасно силен вятър остава в сила до 23:00 ч. българско време. По данни на Асоциацията на енергийните мрежи аварийните екипи са възстановили електрозахранването на около 344 900 потребители, но към момента 82 600 все още са без ток.

Бурята предизвика сериозни затруднения и в транспорта. Железопътният оператор Network Rail Scotland публикува снимки на наводнени релси и перон на гара в Глазгоу, както и на паднали дървета върху железопътната инфраструктура в района на друга гара.

Предупреждението за опасно силен вятър, издадено от британската метеорологична служба, обхваща Шотландия, части от Северна Ирландия и най-северните райони на Англия.

„Боело“ достигна Великобритания непосредствено след бурята „Остин“, която в петък донесе силни ветрове в южните части на страната.

Опасността от наводнения също остава висока. Към 13:00 ч. българско време Агенцията по околна среда е издала пет предупреждения за очаквани наводнения в Северна Англия и още 33 сигнала за възможни наводнения.

В Шотландия местната агенция за опазване на околната среда е обявила 34 предупреждения за наводнения и 11 сигнала за потенциална опасност от покачване на водите.

Властите и аварийните служби продължават да следят обстановката и да работят по отстраняването на последиците от бурята.