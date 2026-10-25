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Анализатори с първи думи за президентксия вот

Анализатори с първи думи за президентксия вот
БТА

Ружа Райчева определи вота с думата апатия

Има интрига на президентския вот, няма интрига, навик, нетърпимост и апатия. С такива думи коментират анализатори пред БНТ президентските избори.

Изборите все още не са приключили и остава по-малко от час до края на вота в 20.00 часа.

Повод за определенията им беше ниската избирателна активност към 16.00 часа по данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) е 16, 04 на сто. 

Теодор Славев смята, че има интрига за резултата на президентския вот.

"По време на кампанията не можа да се формулира политическа задача пред обществото", каза той.

Страхийл Делийски Делийски определи изборите като навик, като отрече да има интрига. "Ако имаше, нямаше да е 20% активността в 18.00 ч.", смята той. 

Ружа Райчева определи вота с думата апатия, като според нея тази апатия е в лагера на партията, която е победила тази година на парламентарните избори, а се наблюдава мобилизация на опонентите. 

Според нея тази апатия е дошла от това, че се е казало, че тозиизбор е предрешен. "Това до голяма степен подейства демобилизиращо за този кандидат", каза Райчева.

Иван Брегов пък нарече вота като нетърпимост. "Тази нетърпимост вече се реализира на избори, макар и при ниска активност", каза още той.

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