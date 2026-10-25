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„Алфа Рисърч“: 20,8% е избирателната активност към 18 ч.

„Алфа Рисърч“: 20,8% е избирателната активност към 18 ч.
БТА

Изборният ден започна в 7:00 ч. и трябва да приключи в 20:00 ч.

Избирателната активност в страната към 18:00 ч. е 20,8%, сочат данни на агенция „Алфа Рисърч“ за хода на гласуването на президентските избори.

За да бъде избрана президентска двойка още на първия тур, тя трябва да получи повече от половината от действителните гласове, при участие на повече от половината от избирателите по списък.

В първия тур на президентските избори участват 27 кандидатпрезидентски двойки, а право на глас имат 6 590 000 български граждани.

Изборният ден започна в 7:00 ч. и трябва да приключи в 20:00 ч. Ако в 20:00 ч. пред изборното помещение няма чакащи избиратели, председателят на секционната избирателна комисия обявява гласуването за приключило.

 

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