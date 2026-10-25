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Избирателната активност към 16 ч. е 16,04%

Избирателната активност към 16 ч. е 16,04%
БТА

За сравнение, на президентските избори през 2021 г. към същия час активността е била 24,12%

Избирателната активност на изборите за президент и вицепрезидент е достигнала 16,04% към 16:00 ч., съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на брифинг.

За сравнение, на президентските избори през 2021 г. към същия час активността е била 24,12%.

Най-много избиратели са гласували в 23-ти многомандатен избирателен район в София, където активността е 25,9%. На другия полюс е област Кърджали с 6,77%, показват данните на ЦИК.

До момента в комисията са постъпили четири жалби и 50 сигнала. Те са свързани с нарушения в секционните избирателни комисии, случаи на ограничаване на избирателни права и нередности в изборния процес. Сред сигналите има и един за предполагаемо купуване на гласове.

Балова съобщи още, че до 16:00 ч. в страната е преустановена работата на общо 23 машини за гласуване.

 
 
 

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