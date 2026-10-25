Новини
Търси
Подкаст
Общество

26 октомври ще е неучебен, но присъствен ден в училищата

26 октомври ще е неучебен, но присъствен ден в училищата
БТА

Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано от учителите, така че това да не се отрази на цялостния обучителен процес

26 октомври (понеделник) ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Това е разписано в заповед на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Денят след изборите за президент и вицепрезидент на България се обявява за неучебен, тъй като е необходимо технологично време за подготовка на класните стаи за нормалното протичане на учебните занятия.

Същевременно ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище и да не се налага да променят работните си ангажименти или да търсят алтернативни варианти за тяхната грижа.

Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано от учителите, така че това да не се отрази на цялостния обучителен процес.

Още по темата

Утре е присъствен, но неучебен ден за учениците

Утре е присъствен, но неучебен ден за учениците

Дървена ваканция: 3 февруари е неучебен за децата в Плевен

Дървена ваканция: 3 февруари е неучебен за децата в Плевен

По-слаб интерес към изборите сред българите в Белгия, гласуването протича спокойно

По-слаб интерес към изборите сред българите в Белгия, гласуването протича спокойно

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Анализатори с първи думи за президентксия вот

Анализатори с първи думи за президентксия вот

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

Георги Рачев: Студен фронт обхваща страната

Георги Рачев: Студен фронт обхваща страната

Почина Александър Джеров - един от авторите на Конституцията от 1991 г.

Почина Александър Джеров - един от авторите на Конституцията от 1991 г.

„Алфа Рисърч“: 20,8% е избирателната активност към 18 ч.

„Алфа Рисърч“: 20,8% е избирателната активност към 18 ч.

Водещи

Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

  • Преди 1 минута
Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

  • Преди 4 минути
За какво гласуваха българските политици?

За какво гласуваха българските политици?

  • Преди 8 минути
Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

  • Преди 14 минути
Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Рекордна избирателна активност в Сърбия

Рекордна избирателна активност в Сърбия

  • Преди 20 минути
Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

  • Преди 22 минути
Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

  • Преди 25 минути
"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

  • Преди 26 минути
Анализатори с първи думи за президентксия вот

Анализатори с първи думи за президентксия вот

  • Преди 28 минути
"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

Приключи гласуването в Турция

Приключи гласуването в Турция

  • Преди 33 минути
Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

  • Преди 38 минути