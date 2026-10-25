Русия твърди, че е атакувала два товарни кораба, насочващи се към украински пристанища
Москва твърди, че корабите са превозвали товари за украинската армия
Руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили са атакували два товарни кораба, пътуващи към украинските черноморски пристанища Черноморск и Одеса. Информацията е разпространена от Ройтерс и ТАСС.
Според руското военно ведомство първият кораб е бил атакуван през нощта, докато се насочвал към пристанището Черноморск, известно и с украинското си име Чорноморск. Вторият плавателен съд е бил поразен през деня по пътя си към пристанището в Одеса.
От министерството твърдят, че двата кораба са превозвали товари за снабдяване на украинската армия. Независимо потвърждение на тази информация обаче не е представено.
Освен това руското министерство съобщи за удари по логистичен център, разпределителен център и логистичен терминал в украинския град Харков. Според руската страна обектите са били използвани за съхранение и разпределение на товари с двойно предназначение, предназначени за украинските военни.
Агенция Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди независимо съобщените от руското министерство на отбраната данни.