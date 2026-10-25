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Русия твърди, че е атакувала два товарни кораба, насочващи се към украински пристанища

Русия твърди, че е атакувала два товарни кораба, насочващи се към украински пристанища
АР/БТА

Москва твърди, че корабите са превозвали товари за украинската армия

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили са атакували два товарни кораба, пътуващи към украинските черноморски пристанища Черноморск и Одеса. Информацията е разпространена от Ройтерс и ТАСС.

Според руското военно ведомство първият кораб е бил атакуван през нощта, докато се насочвал към пристанището Черноморск, известно и с украинското си име Чорноморск. Вторият плавателен съд е бил поразен през деня по пътя си към пристанището в Одеса.

От министерството твърдят, че двата кораба са превозвали товари за снабдяване на украинската армия. Независимо потвърждение на тази информация обаче не е представено.

Освен това руското министерство съобщи за удари по логистичен център, разпределителен център и логистичен терминал в украинския град Харков. Според руската страна обектите са били използвани за съхранение и разпределение на товари с двойно предназначение, предназначени за украинските военни.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди независимо съобщените от руското министерство на отбраната данни.

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