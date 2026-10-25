Георги Рачев: Студен фронт обхваща страната

Студен фронт ще премине през България в следобедните часове утре. Това ще доведе до нахлуването на малко по-студен въздух. Това каза пред БТВ климатологът проф. Георги Рачев.

По думите му максималните температури ще са с два до три градуса по-ниски.

„По всяка вероятност в Северна България и във високите котловинни полета на Западна България максималните температури ще бъдат от порядъка на 10-12 градуса“, каза проф. Рачев.

Той каза, че все още не е гласувал, но ще го направи тази вечер.

„Ако на тези избори успеем да стигнем 30% избирателна активност, ще бъде много голям успех“, каза той.

„Интересен е утрешният ден, когато са ясни двете двойки, които ще се състезават на балотажа. Ясно е, че такъв ще има, защото посмъртно не може да минем 50% активност“, посочи климатологът.

Според проф. Рачев на балотажа избирателната активност ще бъде по-голяма. Той прогнозира и тогава да не вали.