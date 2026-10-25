Росен Плевнелиев: Къде са идеите на кандидатите за президент?

Липса на ясни идеи и решения за бъдещето на България, недостатъчно съдържателен дебат между кандидатите и необходимост от силна проевропейска позиция на президентската институция. Това са основните критики на президента на България в периода 2012–2017 г. Росен Плевнелиев към настоящата президентска кампания.

"Броят на кандидатите няма значение, когато липсват качество и ясна визия за бъдещето на страната".

Това заяви Росен Плевнелиев пред НОВА ТВ в коментар за предизборната кампания. Според него вместо конкретни идеи и работещи решения за развитието на България обществото е станало свидетел на политически формати и сценарии без достатъчно съдържание.

„За съжаление, не чухме истински кандидатури. Не чух, не видях решение, което да работи за прогреса на европейска демократична България в тези времена, в които живеем“.

По думите му кампанията не е успяла да представи убедителни приоритети, които да покажат какво конкретно би направил всеки от кандидатите, ако бъде избран за държавен глава. В коментара си за ценностните и политическите критерии, на които трябва да отговаря следващият президент, Плевнелиев подчерта значението на демокрацията и европейската ориентация на България. Според него бъдещето на страната е неразривно свързано с принадлежността ѝ към демократичната общност.

„За мен заветът към децата ми е бъдещето им да бъде в една демократична държава“.

По думите му изолацията на България от демократичния свят би създала риск страната да се отклони от демократичния модел и да се ориентира към управление, зависещо от волята на един силен лидер. Затова според него президентската институция трябва да има ясно изразена проевропейска и продемократична позиция и да изпълнява ролята си на институционален баланс.

Според Плевнелиев политическата ситуация в България прави ролята на следващия държавен глава особено важна. Той изрази мнение, че управляващите проявяват ляв популизъм както в идеологията, така и в действията си, като същевременно зависят от подкрепата на десни популистки формации.

На този фон бившият президент подчерта необходимостта президентската институция да бъде силен коректив и да отстоява демократичните принципи. Според него институциите трябва да функционират като механизъм за баланс, а не да се допуска прекомерна концентрация на власт в ръцете на един политически лидер.

Плевнелиев подкрепи идеята за нов дебат относно конституционните промени и заяви, че ако беше президент, би инициирал подобен процес. Сред въпросите, които според него трябва да бъдат преразгледани, е устройството на институцията на служебното правителство.

По думите му досегашният опит е показал проблеми, които налагат преосмисляне на начина, по който функционира тази институция. Той постави и по-широкия въпрос за мястото и ролята на президентската институция в парламентарната демокрация, като посочи европейски модели на управление, при които водеща роля имат парламентарните институции и колективното вземане на решения.

Според Плевнелиев една от основните слабости на кампанията е отсъствието на достатъчно конкретни ангажименти от страна на кандидатите.

„За съжаление, виждам никакви приоритети, никакви решения“.

По думите му българските граждани трябва да знаят какво конкретно ще предприеме всеки кандидат, ако бъде избран за президент. Плевнелиев определи като сериозен недостатък липсата на дебат между основните претенденти за поста. Според него подобен разговор би дал възможност на избирателите да сравнят техните идеи, приоритети и визии за бъдещето на страната.

В заключение Росен Плевнелиев подчерта значението на европейската интеграция за България и изрази надежда страната да продължи да бъде част от силна и обединена Европа. По думите му европейският проект е свързан с мира, демокрацията, човешките права и свободите.

Той призова България да запази европейската си ориентация и да работи за бъдеще, в което следващите поколения ще живеят в демократична, стабилна и развита държава.