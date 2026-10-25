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Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел
АР/БТА

Той отправи и директно предупреждение към Техеран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди Иран и свързаните с него въоръжени групировки да не предприемат действия, които биха могли да попречат на парламентарните избори в Израел, насрочени за вторник. Това съобщи Франс прес.

Във видеопослание, разпространено от канцеларията му, Нетаняху заяви, че израелските разузнавателни служби разполагат с информация за възможни опити за атаки, целящи да нарушат изборния процес.

„Разполагаме с информация от разузнавателните служби, според която нашите врагове, Иран и неговите проксита, може да ни атакуват с цел да нарушат изборния процес“, посочи израелският премиер.

Той отправи и директно предупреждение към Техеран, като заяви, че евентуална атака ще предизвика непропорционален ответен удар от страна на Израел.

Изявлението беше направено в рамките на предизборната кампания на Нетаняху за нов мандат. Към момента в съобщението не се посочват конкретни данни за подготвяна атака, нито подробности за предполагаемите планове на Иран и неговите съюзници.

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