Почина бившият треньор в националния отбор Дарко Божович

Бившият треньор на вратарите в националния отбор на България Дарко Божович е починал на 48-годишна възраст след продължително заболяване. Тъжната новина беше съобщена на 25 октомври.

Черногорецът беше част от щаба на Младен Кръстаич по време на престоя на сръбския специалист начело на представителния тим на България.

Божович пристигна у нас през юли 2022 година, когато Кръстаич беше назначен за национален селекционер. Той остана в щаба до освобождаването на треньора през октомври 2023-а.

Дарко Божович е роден на 9 август 1978 година в Подгорица. По време на състезателната си кариера играе като вратар за редица клубове, сред които Телеоптик, Бежания, Партизан, Слобода Ужице и Вождовац.

Най-големите му успехи са с екипа на Партизан. Между 2007 и 2010 година той печели три поредни шампионски титли и два пъти Купата на Сърбия.

Божович има и два мача за националния отбор на Черна гора, записани през 2007 година. След края на активната си кариера се насочва към треньорската професия.

Освен в националния отбор на България, той работи в Телеоптик и Железничар Панчево. Дарко Божович остава запомнен като уважаван специалист и човек, отдал голяма част от живота си на футбола.