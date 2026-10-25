Манчестър Юнайтед се срина срещу Борнемут, Ливърпул победи Брайтън

Кризата в Манчестър Юнайтед се задълбочи след тежка домакинска загуба с 0:3 от Борнемут в осмия кръг на Висшата лига. „Черешките“ надиграха категорично своя съперник, докато Ливърпул се наложи с 2:0 над Брайтън в друг двубой от кръга.

Борнемут показа намеренията си още в началото. Раян стреля с глава покрай вратата, а в деветата минута центрира опасно към Еванилсон. Лени Йоро успя да изпревари бразилеца и предотврати почти сигурен гол.

По-добрата игра на гостите даде резултат в 38-ата минута. Джъстин Клуйверт центрира от свободен удар към далечната греда, където непокритият Раян с плътен изстрел в близкия ъгъл откри резултата.

Юнайтед можеше бързо да изравни. Мейсън Маунт намери Браян Мбемо, който навлезе в наказателното поле и стреля към далечния ъгъл, но Джордже Петрович изби топката в корнер.

Вместо изравняване в 43-ата минута падна втори гол за Борнемут. Йоро подцени ситуацията и позволи на Адриен Трюфер да му отнеме топката. Французинът подаде към Маркъс Тавърниър, който отблизо се разписа на празна врата.

В началото на второто полувреме попадение на Еванилсон беше отменено заради засада. Нападателят все пак записа името си сред голмайсторите в 71-ата минута, когато изпревари Сене Ламенс и изпрати топката в опразнената врата за крайното 3:0.

Загубата допълнително увеличи напрежението около мениджъра на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик. „Червените дяволи“ са на 16-ото място със 7 точки, докато Борнемут се изкачи до 13-ата позиция с 9.

На „Анфийлд“ Ливърпул реши срещата с Брайтън още преди почивката. Гостите можеха да поведат в 15-ата минута, но Ясин Аяри стреля над вратата от добра позиция.

Само две минути по-късно мърсисайдци излязоха напред. Флориан Вирц отправи удар, а Паскал Грос отклони топката в собствената си мрежа за 1:0.

В 21-ата минута Брадли Баркола подаде към Александър Исак, който отблизо удвои аванса на Ливърпул. Брайтън опита да се върне в мача, но далечният удар на Аяри срещна страничната греда.

След почивката Лука Вушкович стреля опасно от свободен удар, но топката премина над вратата. Ливърпул загуби Вирц заради контузия в 65-ата минута, а Баркола пропусна възможност да добави трето попадение.

Отборът на Андони Ираола запази преднината си и стигна до заслужена победа с 2:0. Брайтън остава трети с 16 точки, а Ливърпул е непосредствено след него с точка по-малко.