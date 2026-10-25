Ливърпул е готов да плати 55 милиона евро за Роналд Араухо

Ливърпул обмисля да задържи Роналд Араухо за постоянно след силното му начало на сезона. Ръководството на английския клуб е готово да активира откупната клауза в договора на защитника, ако той продължи да се представя на високо ниво до края на кампанията, съобщава Marca.

Уругвайският национал пристигна на „Анфийлд“ през август под наем от Барселона. Споразумението между двата клуба е до края на сезона и включва възможност за постоянен трансфер срещу 55 милиона евро.

Ливърпул пое изцяло възнаграждението на 27-годишния футболист, без да плаща допълнителна сума за преотстъпването. Тази договорка позволява на мърсисайдци да преценят представянето и физическото му състояние в рамките на цял сезон, преди да вземат окончателно решение.

Араухо се адаптира бързо към английския футбол и изискванията на мениджъра Андони Ираола. Макар естествената му позиция да е в центъра на защитата, специалистът го използва предимно като десен краен бранител.

Физическата сила, агресивната игра в единоборствата и възможността да действа на няколко позиции в отбраната са сред качествата, които са впечатлили спортното ръководство на Ливърпул. В клуба оценяват високо и поведението му при статични положения, както и способността му да се включва в атаките.

От началото на сезона уругваецът е записал 11 участия във всички турнири. Той има седем мача във Висшата лига, три в Шампионската лига и един в турнира за Купата на Лигата.

Араухо вече е допринесъл с два гола и една асистенция. И двете му попадения дойдоха в Шампионската лига - при победата с 6:3 над ЛАСК и при драматичния успех с 4:3 срещу Виляреал на „Анфийлд“.

Постоянното привличане на защитника би осигурило на Ираола допълнителна гъвкавост при изграждането на отбраната. Уругваецът може да бъде използван както в центъра, така и по десния фланг, което го превръща в ценна възможност за различни тактически схеми.

Окончателното решение се очаква след края на сезона. Ливърпул ще продължи да следи формата на Араухо и неговото физическо състояние, преди да прецени дали да инвестира предвидените 55 милиона евро.

Самият футболист засега избягва да коментира възможността да остане за постоянно. Наскоро обаче Араухо призна, че се чувства щастлив в Ливърпул, което допълнително увеличава вероятността двете страни да продължат съвместната си работа.