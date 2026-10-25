Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Колоритен избирател в Сърбия: мъж по халат и чехли отиде да гласува с кучето си

Колоритен избирател в Сърбия: мъж по халат и чехли отиде да гласува с кучето си

Днес сръбските граждани избират нов състав на Народното събрание на предсрочни парламентарни избори

Необичайна гледка привлече вниманието по време на парламентарните избори в Сърбия. Мъж, облечен в цветен халат и чехли и държащ малко куче на ръце, се появи в избирателна секция, съобщава порталът „Bljesak.info“.

Фотограф на медията запечатал любопитния момент, който се откроил сред обичайните сцени в изборния ден.

Днес сръбските граждани избират нов състав на Народното събрание на предсрочни парламентарни избори. Право на глас имат 6 451 292 души. В надпреварата участват 18 избирателни листи с общо 2418 кандидати, които се борят за 250 места в парламента.

Избирателните секции в страната са 8392 и работят от 7:00 до 20:00 ч. Предизборната тишина остава в сила до края на гласуването, а първите неофициални резултати се очакват около 22:00 ч.

Междувременно Републиканската избирателна комисия съобщи, че 19 800 избиратели са регистрирани да гласуват в Босна и Херцеговина, където вотът е организиран на 27 места.

 
 
 

Още по темата

Нападнаха майката на Александър Вучич в Белград

Нападнаха майката на Александър Вучич в Белград

Опашки пред урните в Сърбия: Вучич чака час и половина, за да гласува

Опашки пред урните в Сърбия: Вучич чака час и половина, за да гласува

Белград се изпълни със стотици хиляди студентски привърженици: Вучич е изправен пред най-тежкия си изборен тест

Белград се изпълни със стотици хиляди студентски привърженици: Вучич е изправен пред най-тежкия си изборен тест

Нападнаха двама сръбски журналисти, отразяващи изборите в Сърбия

Нападнаха двама сръбски журналисти, отразяващи изборите в Сърбия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Еди Рама предлага глоби до 5500 евро за щети по време на протести в Албания

Еди Рама предлага глоби до 5500 евро за щети по време на протести в Албания

Избирателната активност на изборите в Сърбия до 12:00 ч. е 34,55 процента

Избирателната активност на изборите в Сърбия до 12:00 ч. е 34,55 процента

Маскирани нападнаха младежи пред избирателна секция в Сърбия, има ранен

Маскирани нападнаха младежи пред избирателна секция в Сърбия, има ранен

Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер е регистрирано в Гърция

Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер е регистрирано в Гърция

Изключително ниска избирателна активност в Турция

Изключително ниска избирателна активност в Турция

Водещи

Фентъзи футбол издал на Тотнъм отсъствието на Жоао Педро преди дербито с Челси

Фентъзи футбол издал на Тотнъм отсъствието на Жоао Педро преди дербито с Челси

  • Преди 1 минута
Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък

Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък

Белица и Якоруда остават с най-ниска избирателна активност

Белица и Якоруда остават с най-ниска избирателна активност

Българите в Северна Македония гласуват в седем секции, за първи път има вот и в Кочани

Българите в Северна Македония гласуват в седем секции, за първи път има вот и в Кочани

  • Преди 7 минути
Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му

Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му

Пендъл Хил: Мистериозният хълм в Англия, където още витаят легенди за вещици и призраци

Пендъл Хил: Мистериозният хълм в Англия, където още витаят легенди за вещици и призраци

  • Преди 20 минути
Възстановено е електрозахранването на всички секции в Хасковско

Възстановено е електрозахранването на всички секции в Хасковско

Обрат за Реал Мадрид: Тибо Куртоа може да играе в Ел Класико

Обрат за Реал Мадрид: Тибо Куртоа може да играе в Ел Класико

  • Преди 23 минути
217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

  • Преди 23 минути
QR код може да реши проблемите на България с прозрачността на вота

QR код може да реши проблемите на България с прозрачността на вота

  • Преди 25 минути
Папа Лъв XIV призова за прекратяването на насилието в Йемен

Папа Лъв XIV призова за прекратяването на насилието в Йемен

  • Преди 25 минути
"Асошиейтед Прес": България избира президент на фона на икономически трудности и войната в Украйна

"Асошиейтед Прес": България избира президент на фона на икономически трудности и войната в Украйна

  • Преди 29 минути
Украински ракети и дронове атакуваха руски промишлени зони, има загинали цивилни

Украински ракети и дронове атакуваха руски промишлени зони, има загинали цивилни

  • Преди 37 минути
Интер обърна Фиорентина с два гола в добавеното време и оглави Серия А

Интер обърна Фиорентина с два гола в добавеното време и оглави Серия А

  • Преди 38 минути
Слави Бинев е бил убит с един изстрел от едно лице, съобщиха от прокуратрурата

Слави Бинев е бил убит с един изстрел от едно лице, съобщиха от прокуратрурата