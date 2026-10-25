Колоритен избирател в Сърбия: мъж по халат и чехли отиде да гласува с кучето си

Необичайна гледка привлече вниманието по време на парламентарните избори в Сърбия. Мъж, облечен в цветен халат и чехли и държащ малко куче на ръце, се появи в избирателна секция, съобщава порталът „Bljesak.info“.

Фотограф на медията запечатал любопитния момент, който се откроил сред обичайните сцени в изборния ден.

Днес сръбските граждани избират нов състав на Народното събрание на предсрочни парламентарни избори. Право на глас имат 6 451 292 души. В надпреварата участват 18 избирателни листи с общо 2418 кандидати, които се борят за 250 места в парламента.

Избирателните секции в страната са 8392 и работят от 7:00 до 20:00 ч. Предизборната тишина остава в сила до края на гласуването, а първите неофициални резултати се очакват около 22:00 ч.

Междувременно Републиканската избирателна комисия съобщи, че 19 800 избиратели са регистрирани да гласуват в Босна и Херцеговина, където вотът е организиран на 27 места.