Нападнаха двама сръбски журналисти, отразяващи изборите в Сърбия

Двама сръбски журналисти са били нападнати, докато отразявали предсрочните парламентарни избори в Южна Сърбия. Инцидентът е станал в близост до избирателна секция в село Павловац, край град Враня.

Пострадалите са Михаило Стойкович от местния информационен портал „Инфовранске“ и Йелена Стойкович, кореспондент на вестник „Вечерне новости“.

Пред Радио „Свободна Европа“ Михаило Стойкович разказал, че двамата му колеги са били откарани в болница след нападение от група мъже в района на секцията.

Журналистите отишли в селото, след като получили сигнал от местни активисти за предполагаемо купуване на гласове.

По разказа на Стойкович Павловац представлява малко населено място, изградено около една основна улица. При пристигането си двамата забелязали голяма група хора около автомобил и започнали да снимат. Присъстващите се приближили и ги попитали защо записват. Журналистите показали служебните си карти, но към тях се присъединили още мъже, които опитали да им отнемат телефоните.

Двамата успели да запазят устройствата си, но при опит да напуснат мястото били нападнати физически. По думите на Стойкович срещу тях били нанесени удари с ръце и крака, а по тях били хвърляни и камъни.

„Йелена има нараняване на ръката, а аз получих ритник в областта на десния бъбрек“, разказал журналистът.

Той уточнил, че нападателите не са носели отличителни знаци, които да позволят да бъдат свързани с конкретна политическа организация.

Междувременно от различни части на Сърбия постъпват сигнали за предполагаеми нарушения по време на изборите, сред които опити за оказване на влияние върху избирателите и купуване на гласове.