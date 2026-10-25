Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Нападнаха двама сръбски журналисти, отразяващи изборите в Сърбия

Нападнаха двама сръбски журналисти, отразяващи изборите в Сърбия

Пострадалите са Михаило Стойкович от местния информационен портал „Инфовранске“ и Йелена Стойкович, кореспондент на вестник „Вечерне новости“

Двама сръбски журналисти са били нападнати, докато отразявали предсрочните парламентарни избори в Южна Сърбия. Инцидентът е станал в близост до избирателна секция в село Павловац, край град Враня.

Пострадалите са Михаило Стойкович от местния информационен портал „Инфовранске“ и Йелена Стойкович, кореспондент на вестник „Вечерне новости“.

Пред Радио „Свободна Европа“ Михаило Стойкович разказал, че двамата му колеги са били откарани в болница след нападение от група мъже в района на секцията.

Журналистите отишли в селото, след като получили сигнал от местни активисти за предполагаемо купуване на гласове.

По разказа на Стойкович Павловац представлява малко населено място, изградено около една основна улица. При пристигането си двамата забелязали голяма група хора около автомобил и започнали да снимат. Присъстващите се приближили и ги попитали защо записват. Журналистите показали служебните си карти, но към тях се присъединили още мъже, които опитали да им отнемат телефоните.

Двамата успели да запазят устройствата си, но при опит да напуснат мястото били нападнати физически. По думите на Стойкович срещу тях били нанесени удари с ръце и крака, а по тях били хвърляни и камъни.

„Йелена има нараняване на ръката, а аз получих ритник в областта на десния бъбрек“, разказал журналистът.

Той уточнил, че нападателите не са носели отличителни знаци, които да позволят да бъдат свързани с конкретна политическа организация.

Междувременно от различни части на Сърбия постъпват сигнали за предполагаеми нарушения по време на изборите, сред които опити за оказване на влияние върху избирателите и купуване на гласове.

Още по темата

Опашки пред урните в Сърбия: Вучич чака час и половина, за да гласува

Опашки пред урните в Сърбия: Вучич чака час и половина, за да гласува

Дълги опашки пред избирателни секции в Белград

Дълги опашки пред избирателни секции в Белград

ЕК реагира на опитите за дискредитиране на евродепутати от наблюдателната мисия в Сърбия

ЕК реагира на опитите за дискредитиране на евродепутати от наблюдателната мисия в Сърбия

Британски анализатор: Студентското движение в Сърбия може да сложи край на управлението на Вучич и да разтърси Европа

Британски анализатор: Студентското движение в Сърбия може да сложи край на управлението на Вучич и да разтърси Европа

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Еди Рама предлага глоби до 5500 евро за щети по време на протести в Албания

Еди Рама предлага глоби до 5500 евро за щети по време на протести в Албания

Избирателната активност на изборите в Сърбия до 12:00 ч. е 34,55 процента

Избирателната активност на изборите в Сърбия до 12:00 ч. е 34,55 процента

Маскирани нападнаха младежи пред избирателна секция в Сърбия, има ранен

Маскирани нападнаха младежи пред избирателна секция в Сърбия, има ранен

Колоритен избирател в Сърбия: мъж по халат и чехли отиде да гласува с кучето си

Колоритен избирател в Сърбия: мъж по халат и чехли отиде да гласува с кучето си

Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер е регистрирано в Гърция

Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер е регистрирано в Гърция

Водещи

Фентъзи футбол издал на Тотнъм отсъствието на Жоао Педро преди дербито с Челси

Фентъзи футбол издал на Тотнъм отсъствието на Жоао Педро преди дербито с Челси

  • Преди 1 минута
Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък

Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък

Белица и Якоруда остават с най-ниска избирателна активност

Белица и Якоруда остават с най-ниска избирателна активност

Българите в Северна Македония гласуват в седем секции, за първи път има вот и в Кочани

Българите в Северна Македония гласуват в седем секции, за първи път има вот и в Кочани

  • Преди 7 минути
Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му

Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му

Пендъл Хил: Мистериозният хълм в Англия, където още витаят легенди за вещици и призраци

Пендъл Хил: Мистериозният хълм в Англия, където още витаят легенди за вещици и призраци

  • Преди 21 минути
Възстановено е електрозахранването на всички секции в Хасковско

Възстановено е електрозахранването на всички секции в Хасковско

Обрат за Реал Мадрид: Тибо Куртоа може да играе в Ел Класико

Обрат за Реал Мадрид: Тибо Куртоа може да играе в Ел Класико

  • Преди 23 минути
217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

  • Преди 24 минути
QR код може да реши проблемите на България с прозрачността на вота

QR код може да реши проблемите на България с прозрачността на вота

  • Преди 25 минути
Папа Лъв XIV призова за прекратяването на насилието в Йемен

Папа Лъв XIV призова за прекратяването на насилието в Йемен

  • Преди 26 минути
"Асошиейтед Прес": България избира президент на фона на икономически трудности и войната в Украйна

"Асошиейтед Прес": България избира президент на фона на икономически трудности и войната в Украйна

  • Преди 29 минути
Украински ракети и дронове атакуваха руски промишлени зони, има загинали цивилни

Украински ракети и дронове атакуваха руски промишлени зони, има загинали цивилни

  • Преди 38 минути
Интер обърна Фиорентина с два гола в добавеното време и оглави Серия А

Интер обърна Фиорентина с два гола в добавеното време и оглави Серия А

  • Преди 39 минути
Слави Бинев е бил убит с един изстрел от едно лице, съобщиха от прокуратрурата

Слави Бинев е бил убит с един изстрел от едно лице, съобщиха от прокуратрурата