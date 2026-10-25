Маскирани нападнаха младежи пред избирателна секция в Сърбия, има ранен

Маскирани мъже нападнаха група младежи пред избирателна секция в сръбския град Панчево, съобщава местната медия „Панчево сити“.

На видеозапис, разпространен в социалните мрежи, се вижда как мъже, облечени в черно и с качулки и маски на лицата, нападат физически няколко младежи на улицата пред Земеделското училище, където се намира избирателната секция. При нападението един от младежите е получил нараняване на лицето.

Според информация на сръбската медия N1 полицията е пристигнала на мястото, но самият инцидент не е бил официално докладван. Служителите на реда са научили за случилото се от медиите.

Нападението е станало в деня на предсрочните парламентарни избори в Сърбия, на фона на сигнали за нередности и инциденти в различни избирателни райони.