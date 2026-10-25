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Слави Бинев е бил убит с един изстрел от едно лице, съобщиха от прокуратрурата

Слави Бинев е бил убит с един изстрел от едно лице, съобщиха от прокуратрурата

Обвиняемият е задържан за срок от 72 часа

От досега събраните доказателства става ясно, че едно лице е умъртвило унишлено Слави Бинев. Това заяви днес на брифинг Николай Николаев, говорител на Софийска градска прокуратура, по повод убийството на бизнесмена Слави Бинев.

"Той е умъртвил Бинев с един изстрел в областта на лицето. Това деяние се е случило вчера, около 10 ч. Данните сочат, че деянието е извършено от едно лице, поради което обвинения са повдигнати срещу едно лице", каза Николаев.

С оглед на това, че лицето не е български гражданин, а предивид и високата степен на обществена опасност на самото деяние с постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на мярка за искане за неотклонение - задържане под стража, посочи говорителят на Софийската градска прокуратура.

Към настоящия момент не са събрани данни за съпричастност за другите двама, посочи Николаев.

"Бинев и задържаните са се познавали добре и са имали делови отношения“, обясни той.

По думите на Николаев няма доказателства задържаните да имат доказано участие в престъпления, свързани с алкохол и наркотици. Той допълни, че е открито оръжието, с което се предполага, че е извършено убийството, предстоят експертизи, които да потвърдят това. Прокурорът намекна, че има данни, че съпругата на обвинения е имала участие в обща фирма със Слави Бинев.

Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в столичния квартал „Павлово“. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 10:30 ч. Пристигналият на място екип на Спешна помощ само констатира смъртта на бизнесмена и бивш евродепутат.

 

 

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