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Убийството на Слави Бинев беше отразено и в световните медии

Убийството на Слави Бинев беше отразено и в световните медии
Facebook/ Bulgarian Taekwondo Federation

Международната преса отразява и момента, в който то става - ден преди президентския вот

Убийството на известния бизнесмен, бивш евродепутат и председател на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев предизвика международен отзвук броени часове преди президентските избори в България. Докато разследващите проверяват версията за конфликт заради неуредени финансови отношения, случаят привлече вниманието на чуждестранни медии заради политическата и спортната кариера на Бинев. За покушението писаха световни агенции и издания като AP News, ABC News, както и турското издание Ortadoğu Haber.

Към момента органите на реда все още не посочват официалните мотиви за престъплението.

Слави Бинев, който бе президент на Българската федерация по таекуондо и вицепрезидент на Европейския съюз по таекуондо (ETU), загина на 60-годишна възраст при стрелба в дома си в София. Българските сили за сигурност са реагирали на сигнал за произведени изстрели около 10:30 ч. местно време в събота. След успешна спортна кариера навремето той навлезе в политиката в редиците на националистически партии, като по-късно беше член на Народното събрание и представляваше страната ни в Европейския парламент.

 

 

Веднага след убийството службите за сигурност в България започнаха мащабно разследване. Главният секретар на МВР Любомир Николов заяви пред медиите, че трима заподозрени за престъплението са задържани на магистрала „Тракия“ заедно с оръжията им. Николов допълни, че двама от арестуваните са турски граждани, а третият е притежавал българска лична карта. Докато заподозрените се разпитват, все още не се съобщават официални подробности относно възможните подбуди или поръчители зад покушението.

Покрай трагичния инцидент местните и чуждестранните издания припомниха информациите за бизнес сделките на Слави Бинев в началото на 90-те години на миналия век. По онова време той беше свързван със структури, които управляваха множество развлекателни заведения в София, често асоциирани в публичното пространство с незаконни дейности, проституция, наркотрафик и контрабанда на крадени автомобили.

Убийството на Бинев идва на фона на засилено политическо напрежение точно преди съдбоносния президентски вот в неделя. Това престъпление, като поредното от серия насилствени прояви срещу публични фигури в страната, отново разпали обществените опасения за сигурността на вота и за евентуалното влияние на подземния свят върху политическите процеси.

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