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Тримата задържани за убийството на Слави Бинев са отведени за разпит в СДВР

Тримата задържани за убийството на Слави Бинев са отведени за разпит в СДВР
БТВ

Сигналът за стрелбата е подаден на телефон 112 около 10:18 ч.

Тримата задържани по подозрение за убийството на бизнесмена Слави Бинев са отведени около 18:30 ч. в сградата на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), където предстои да бъдат разпитани.

След разпитите събраните материали ще бъдат изпратени на Софийската градска прокуратура.

Сигналът за стрелбата е подаден на телефон 112 около 10:18 ч. На мястото са изпратени полицейски екипи и служители на Спешна помощ, които са установили смъртта на бизнесмена.

Тримата заподозрени са задържани на 54-тия километър на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от МВР пред bTV.

По данни на главния секретар на МВР Любомир Николов Бинев е бил прострелян в главата с един изстрел. На местопрестъплението е намерена една гилза.

Като основна версия за престъплението Николов посочва неуредени финансови отношения. По информацията, съобщена до момента, задържаните са се занимавали със строителен бизнес.

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