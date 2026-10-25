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Международни наблюдатели следят президентските избори в Пазарджик

Международни наблюдатели следят президентските избори в Пазарджик
БТА

В центъра на разговорите бяха организацията на изборния процес, прозрачността на вота и мерките за нормалното протичане на изборния ден

Международни наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент се срещнаха с областния управител на Пазарджик Борислав Богословов, съобщиха от Областната администрация. В центъра на разговорите бяха организацията на изборния процес, прозрачността на вота и мерките за нормалното протичане на изборния ден.

В срещата участваха генералният секретар на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) акад. Асаф Хаджиев и заместник-председателят на организацията София Вултепси. Двамата са официално регистрирани от Централната избирателна комисия (ЦИК) като международни наблюдатели на президентските избори.

По време на разговора областният управител е представил предприетите организационни мерки за осигуряване на нормалното протичане на гласуването в региона.

Обсъдена е и ролята на международното наблюдение за гарантиране на прозрачността и укрепване на общественото доверие в изборния процес.

Наблюдателите ще посетят избирателни секции

В рамките на визитата си представителите на ПАЧИС ще посетят Районната избирателна комисия в Пазарджик, както и секционни избирателни комисии на територията на областта.

Целта е да се запознаят на място с организацията на гласуването и условията, при които гражданите упражняват избирателните си права.

В област Пазарджик са разкрити общо 364 секционни избирателни комисии. От тях 317 са оборудвани с машини за гласуване, а в останалите 47 секции вотът се провежда с хартиени бюлетини.

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