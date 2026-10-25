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„Ню Йорк Таймс“: Иран планира удари срещу американски дипломати

„Ню Йорк Таймс“: Иран планира удари срещу американски дипломати
АП/БТА

Разкритията идват непосредствено след предупреждение от директора на националното разузнаване на САЩ Джей Клейтън до държавния секретар Марко Рубио, че Техеран е „значително увеличил“ усилията си за покушения срещу американски граждани

Ислямската република Иран се подготвя да атакува американски дипломати и персонал, потвърдиха двама ирански служители, сред които и член на Революционната гвардия, пред вестник „Ню Йорк Таймс“.

Според източниците представителите на САЩ се разглеждат като „легитимна цел“ заради мащабните ликвидирания на ирански висши лица и техните семейства от страна на Вашингтон и Израел. Американски официални източници добавят, че Техеран вече разполага със свои оперативни работници на територията на САЩ, които не са просто ирански граждани.

Разкритията идват непосредствено след предупреждение от директора на националното разузнаване на САЩ Джей Клейтън до държавния секретар Марко Рубио, че Техеран е „значително увеличил“ усилията си за покушения срещу американски граждани.

В отговор на заплахата Държавният департамент започна спешно да намалява числеността на персонала в посолствата си в Йордания, Ливан, Катар и Обединените арабски емирства. По-рано тази седмица Вашингтон нареди на семействата и несенциалния състав на мисията си в Саудитска Арабия незабавно да напуснат страната заради зачестилите атаки на проиранските бунтовници хуси.

Данни на израелското разузнаване от последните месеци също потвърждават заплахата за сигурността. Според докладите именно поради тази причина през юли американският президент Доналд Тръмп бе изведен тайно с кетъринг самолет от срещата на върха на НАТО в Турция, а израелският премиер Бенямин Нетаняху излетя за САЩ от затворена военновъздушна база вместо от летище „Бен Гурион“.

Напрежението е следствие от масираната съвместна бомбардировъчна кампания, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран на 28 февруари с цел унищожаване на ядрената и ракетната му програма. При ударите бяха убити десетки висши ирански ръководители, включително върховният лидер Али Хаменей, който бе заменен от сина си Моджтаба.

В отговор Иран предприе атаки с балистични ракети и наложи блокада над стратегическия Ормузки проток, което принуди САЩ да отвърнат със своя морска блокада през април, когато бе договорено временно и нестабилно примирие.

Към момента мирните преговори са напълно блокирани заради спорадични сблъсъци в протока. По информация на „Ню Йорк Таймс“ Вашингтон и Тел Авив вече са разработили съвместни планове за възобновяване на военните действия. Очаква се боевете да започнат веднага след парламентарните избори в Израел този вторник и междинните избори в САЩ на 3 ноември, за да се принуди Иран на отстъпки за корабоплаването.

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