Книга вместо телефон: 6 минути, които помагат срещу стреса

Съобщения, новини, видеоклипове и публикации в социалните мрежи заемат голяма част от ежедневието ни. Постоянният поток от информация обаче оставя малко време за почивка на ума. Един лесен начин да се откъснем от него е да посветим няколко минути на четенето на книга.

Четенето като начин за намаляване на стреса

Изследване на Университета в Съсекс във Великобритания от 2009 г. показва, че четенето може да успокои организма по-бързо от няколко други обичайни занимания. Учените първо предизвикали стрес у участниците, а след това им предложили различни начини да се отпуснат. Резултатите показали, че само шест минути четене намалили нивата на стрес с около две трети. Ефектът бил по-голям в сравнение със слушането на музика, пиенето на чай или разходката.

Изследването е проведено с малък брой участници, затова резултатите трябва да се тълкуват предпазливо. Въпреки това те насочват към възможна причина четенето да действа успокояващо: когато вниманието е погълнато от историята, мислите за ежедневните проблеми остават на заден план.

Книгите и продължителността на живота

Възможните ползи от четенето не се ограничават до намаляването на напрежението. Проучване на Йейлския университет от 2016 г. проследило над 3600 възрастни в продължение на 12 години. Според резултатите хората, които отделяли поне малко време за четене на книги всеки ден, живеели средно с почти две години по-дълго от тези, които не четели. Установената връзка била по-изразена при книгите, отколкото при вестниците и списанията.

Какво прави книгите полезни за ума?

За разлика от бързото преглеждане на съдържание в телефона, четенето на книга изисква продължително съсредоточаване. Читателят трябва да следи развитието на сюжета, да свързва събитията и да разбира чувствата на героите. Така се създава своеобразна тренировка за мозъка.

Някои изследвания сочат и друга възможна полза от романите – те могат да развиват емпатията, като помагат на читателя да погледне света през очите на друг човек.

Как да включим четенето в ежедневието си?

Не е необходимо да отделяте часове за книги, за да превърнете четенето в редовен навик. Може да започнете с няколко лесни стъпки: