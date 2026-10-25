Книга вместо телефон: 6 минути, които помагат срещу стреса
Само шест минути четене могат да намалят нивата на стрес с около две трети, показва проучване на Университета в Съсекс, Великобритания
Съобщения, новини, видеоклипове и публикации в социалните мрежи заемат голяма част от ежедневието ни. Постоянният поток от информация обаче оставя малко време за почивка на ума. Един лесен начин да се откъснем от него е да посветим няколко минути на четенето на книга.
Четенето като начин за намаляване на стреса
Изследване на Университета в Съсекс във Великобритания от 2009 г. показва, че четенето може да успокои организма по-бързо от няколко други обичайни занимания. Учените първо предизвикали стрес у участниците, а след това им предложили различни начини да се отпуснат. Резултатите показали, че само шест минути четене намалили нивата на стрес с около две трети. Ефектът бил по-голям в сравнение със слушането на музика, пиенето на чай или разходката.
Изследването е проведено с малък брой участници, затова резултатите трябва да се тълкуват предпазливо. Въпреки това те насочват към възможна причина четенето да действа успокояващо: когато вниманието е погълнато от историята, мислите за ежедневните проблеми остават на заден план.
Книгите и продължителността на живота
Възможните ползи от четенето не се ограничават до намаляването на напрежението. Проучване на Йейлския университет от 2016 г. проследило над 3600 възрастни в продължение на 12 години. Според резултатите хората, които отделяли поне малко време за четене на книги всеки ден, живеели средно с почти две години по-дълго от тези, които не четели. Установената връзка била по-изразена при книгите, отколкото при вестниците и списанията.
Какво прави книгите полезни за ума?
За разлика от бързото преглеждане на съдържание в телефона, четенето на книга изисква продължително съсредоточаване. Читателят трябва да следи развитието на сюжета, да свързва събитията и да разбира чувствата на героите. Така се създава своеобразна тренировка за мозъка.
Някои изследвания сочат и друга възможна полза от романите – те могат да развиват емпатията, като помагат на читателя да погледне света през очите на друг човек.
Как да включим четенето в ежедневието си?
Не е необходимо да отделяте часове за книги, за да превърнете четенето в редовен навик. Може да започнете с няколко лесни стъпки:
-
Оставете книгата на видно място. Поставете я на нощното шкафче, на масата или в чантата си, за да ви бъде подръка.
-
Поставете си малка цел. Десет страници дневно са добър начин да започнете, без да натоварвате графика си.
-
Четете това, което ви е интересно. Изберете книга, която действително искате да прочетете, вместо да се чувствате длъжни да посегнете към определено заглавие.
-
Оставете телефона настрана преди сън. Опитайте да замените последните 15 минути пред екрана с четене на няколко страници.