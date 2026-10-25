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Ненчо Балабанов влиза в ролята на Доналд Тръмп в "Пътуване до Марс"

Ненчо Балабанов влиза в ролята на Доналд Тръмп в "Пътуване до Марс"
Театър "Константин Величков"

Постановката "Пътуване до Марс" гостува в Търговище на 28 октомври с участието на Александра Сърчаджиева, Ненчо Балабанов и още популярни актьори.

Доналд Тръмп, Владимир Путин и Илон Мъск се отправят на необичайно космическо приключение в театралната комедия "Пътуване до Марс" по текст на Иво Сиромахов. Спектакълът на Драматично-кукления театър "Константин Величков" в Пазарджик ще гостува на сцената на Драматичния театър в Търговище на 28 октомври от 19:00 часа.

В центъра на сюжета е космическа експедиция, организирана от Илон Мъск, който кани на борда на кораб за полет до Червената планета влиятелни политически фигури и популярна българска инфлуенсърка.

Ненчо Балабанов влиза в образа на Доналд Тръмп, а Александра Сърчаджиева се превъплъщава в Урсула фон дер Лайен. Тихомир Благоев изпълнява ролята на Илон Мъск, Тодор Танев играе Владимир Путин, Румен Вангелов е Си Дзинпин, а Стилиана Маркова влиза в образа на Златка.

Пътуването към Марс обаче не протича по план. Между героите възникват сблъсъци, а след пристигането си на планетата те се срещат с извънземни. В ролята на един от тях зрителите ще видят Гроздан Даскалов.

Режисьор на спектакъла е Златомир Молдовански, сценографията е дело на Даниела Николова, а музиката е на Сибин Златарев. В творческия екип участват още криейтивът Дерек Захариев и хореографът Вера Молова.

Комедията е с продължителност 90 минути и е предназначена за зрители над 16 години, съобщават от театъра.

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