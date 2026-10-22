Victoria’s Secret забеляза Bulgaria Air след модно дефиле в самолет

Кой каза, че модният подиум трябва да бъде само на земята? Стюардесите на националния авиопревозвач Bulgaria Air превърнаха пътеката между седалките на самолет в импровизиран подиум, а резултатът привлече вниманието на милиони потребители в TikTok и дори на световноизвестната марка Victoria’s Secret.

Видеото, публикувано в официалния профил на авиокомпанията под надслов "It's showtime...", показва как членове на кабинния екипаж дефилират в своите униформи, пресъздавайки атмосферата на едно от най-разпознаваемите модни събития в света.

За фон е използван популярен аудио откъс, свързан със задкулисните моменти от шоуто на Victoria’s Secret и супермодела Адриана Лима. Вместо традиционните ангелски крила и бляскави тоалети обаче българските стюардеси представят своя версия на модното дефиле - на борда на самолет.

Към 22 октомври клипът вече е събрал над 3 милиона гледания и близо половин милион харесвания, превръщайки се в едно от най-обсъжданите видеа на авиокомпанията в социалните мрежи.

Истинската изненада идва от коментарите. Официалният профил на Victoria’s Secret реагира на видеото, като прави закачлива препратка към емблематичните ангелски крила на своите модели.

"Нищо чудно, че всички си имате собствен чифт крила! Това е новият ни любим начин за дефилиране по подиума", написаха от модния бранд.

Коментарът е игра на думи между крилата, превърнали се в символ на модните ревюта на Victoria’s Secret, и самолетните крила, които са неизменна част от професията на българския екипаж.

От Bulgaria Air също се включват в закачката, като отговарят, че крилата до известна степен са тяхна запазена марка.

Видеото се появява само дни след тазгодишното шоу на Victoria’s Secret в Лос Анджелис, което отново събра на един подиум едни от най-популярните лица в модната индустрия.

Освен реакцията на световния бранд, публикацията предизвиква интерес и сред потребители от различни държави. В коментарите се появяват комплименти към стюардесите, а някои зрители дори споделят, че видеото е събудило любопитството им към България.

С няколко секунди дефиле, подходяща музика и чувство за хумор Bulgaria Air успява да съчетае два на пръв поглед различни свята - авиацията и модата. А реакцията на Victoria’s Secret показва как един добре уловен момент в социалните мрежи може да привлече вниманието далеч отвъд националната аудитория.