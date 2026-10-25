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Проблеми с машините и в Бургас

Проблеми с машините и в Бургас
БТА

Четири устройства с неизправности в началото на изборния ден

Първи технически затруднения с машинното гласуване са регистрирани в Бургас още в началото на изборния ден. В четири избирателни секции са установени проблеми с устройствата, като една от машините вероятно ще бъде изведена от употреба, съобщава БНТ.

Неизправността е възникнала в 36-а секция, където има проблем с четеца на машината. Очаква се да бъде взето решение дали устройството може да продължи да се използва.

Технически екипи работят и по отстраняването на неизправности при още три машини. Ако проблемите не бъдат решени, в засегнатите секции ще се премине към гласуване с хартиени бюлетини.

На отделни места са установени и отсъстващи членове на секционните избирателни комисии. Предприети са действия за тяхната замяна, така че изборният процес да продължи нормално.

Въпреки техническите затруднения изборният ден в Бургас протича спокойно, като към момента няма постъпили сигнали за нарушения.

Всички 757 избирателни секции в областта са отворили в 7:00 часа. На територията на община Бургас секциите са 347, като са осигурени и четири подвижни избирателни секции.

Право на глас в област Бургас имат малко над 365 000 души, а само в града избирателите са приблизително 188 000.

Още с отварянето на секциите са се появили и първите граждани, желаещи да упражнят правото си на глас на президентските избори.

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