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Всички 78 секции в Турция отвориха нормално

Всички 78 секции в Турция отвориха нормално
Снимка: БТА

Гласоподавателите трябва да попълват заявленията си пред членовете на комисията

Всички секции в Истанбул и Бурса отвориха нормално, съобщиха от Генералното консулство на България, цитирани от NOVA. Общо секциите в двата града са 39. В 13 от тях се гласува с машини, а в останалите - само с хартиени бюлетини.

Общо секциите в Турция са 78 и по брой страната се нарежда на второ място по открити секции след Великобритания.

Новото на тези избори е, че гласоподавателите, които не са подали заявление и са решили да използват декларация, трябва да я попълнят лично пред членовете на избирателната комисия. Досега това правеха доброволци, които помагаха на онези, които не знаят добре български език.

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