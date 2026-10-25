Всички 78 секции в Турция отвориха нормално
Гласоподавателите трябва да попълват заявленията си пред членовете на комисията
Всички секции в Истанбул и Бурса отвориха нормално, съобщиха от Генералното консулство на България, цитирани от NOVA. Общо секциите в двата града са 39. В 13 от тях се гласува с машини, а в останалите - само с хартиени бюлетини.
Общо секциите в Турция са 78 и по брой страната се нарежда на второ място по открити секции след Великобритания.
Новото на тези избори е, че гласоподавателите, които не са подали заявление и са решили да използват декларация, трябва да я попълнят лично пред членовете на избирателната комисия. Досега това правеха доброволци, които помагаха на онези, които не знаят добре български език.