Педиатър предупреждава за напитка, все по-популярна сред децата и тийнейджърите

Енергийните напитки стават все по-популярни сред децата и тийнейджърите. Социалните медии и рекламите допринасят за интереса към тях, като ги представят като лесен начин за бързо повишаване на енергията и концентрацията.

Същевременно тези напитки могат да съдържат значителни количества кофеин и захар. В кен от 500 мл захарта може да достигне 55 грама - колкото около 11 бучки или пакетчета по 5 грама. Дори вариантите без захар крият потенциални рискове заради възможното високо съдържание на кофеин.

Педиатърът Денис Баш предупреждава, че редовната консумация на енергийни напитки може да предизвика различни неприятни симптоми, особено при децата и юношите. В коментар за словенската медия 24ur той обяснява, че дори едно кенче може да доведе до учестен пулс, безпокойство, тревожност и треперене. При някои млади хора са възможни също нарушения на сърдечния ритъм, проблеми със съня и симптоми, сходни с паническите атаки.

Друг проблем е развитието на толерантност към кофеина. С времето организмът може да привикне към въздействието му, което води до необходимост от по-големи количества за постигане на същия ефект.

Ярките опаковки, рекламните партньорства с инфлуенсъри и обвързването на енергийните напитки с видеоигри, спорт и развлечения ги представят като част от активния начин на живот.

„Това са маркетингови трикове, които внушават, че имате нужда от тези напитки за енергия и успех“, предупреждава педиатърът.

Напитките без захар също могат да заблудят потребителите, че правят по-здравословен избор. Премахването на захарта обаче не намалява риска от прекомерна консумация на кофеин.

Затова е важно родителите да обсъждат с децата си какво съдържат тези напитки и какви могат да бъдат последиците от употребата им. За поддържането на енергията и концентрацията, особено в периода на растеж, много по-съществено значение имат достатъчният сън, балансираното хранене и редовната физическа активност.