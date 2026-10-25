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Първан Симеонов: Не вярвайте на класациите, които се появяват в изборния ден

Първан Симеонов: Не вярвайте на класациите, които се появяват в изборния ден

По правило огромна част от тях се изнасят, за да повлияят на вота, коментира социологът.

Гражданите не трябва да се доверяват на неофициални класации и данни за изборните резултати, които се разпространяват преди края на гласуването. За това предупреди пред БНР директорът на социологическата агенция „Мяра“ Първан Симеонов.

По думите му подобна информация често се публикува с цел да повлияе върху решенията на избирателите.

„Не бива да се обръща внимание на никакви класации и подобни, които текат в изборния ден. Те само смущават. По правило огромна част от тях се изнасят, за да повлияят на вота“, коментира социологът.

Той увери, че агенцията му предприема мерки за предотвратяване на предварителното разпространение на резултати.

„Ние за поредна година работим така, че да минимизираме тези рискове. От нас, по традиция, нищо не излиза“, подчерта Симеонов.

Как се провеждат проучванията в изборния ден?

Директорът на „Мяра“ обясни, че екзитполовете се организират чрез представителна извадка от избирателни секции в цялата страна. Във всяка от тях агенцията се стреми да осигури по двама анкетьори, които да проследяват нагласите на гласувалите през целия изборен ден.

След напускане на секцията част от избирателите получават покана да участват в кратка анонимна анкета, в която посочват за кого са гласували.

За целта се използва отделна урна, в която участниците пускат попълнените въпросници. Освен информация за направения избор, анкетата включва и няколко допълнителни въпроса, които позволяват да се изготви демографски профил на гласоподавателите.

Симеонов подчерта, че достоверността на проучванията зависи и от искреността на участниците.

Той призова гражданите да съдействат на анкетьорите, като същевременно обръщат внимание дали представителите на социологическите агенции спазват установените процедури.

Според него това създава възможност за взаимен контрол и допринася за прозрачността на изборния процес.

Социологът припомни и призива на Обществения съвет към Централната избирателна комисия агенциите да не допускат изтичане на данни преди официалното приключване на гласуването.

Паралелното преброяване започва след края на изборния ден

Работата на социологическите агенции няма да приключи със затварянето на избирателните секции. След края на изборния ден започва паралелното преброяване, което се основава на действителните резултати от гласуването.

По думите на Първан Симеонов този метод позволява да се получи значително по-точна представа за изборните резултати.

Той изрази надежда, че заради почти изцяло машинното гласуване обработката на данните при паралелното преброяване ще бъде по-бърза в сравнение с предишни избори.

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