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Един загинал и 19 ранени при катастрофи през последното денонощие

Един загинал и 19 ранени при катастрофи през последното денонощие
БТА

В София трима души са пострадали при 20 катастрофи

През изминалото денонощие в страната са регистрирани 22 пътнотранспортни произшествия, при които един човек е загинал, а 19 са ранени, съобщават от МВР на сайта на ведомството.

В София са отчетени четири тежки и 16 леки катастрофи, при които трима души са пострадали.

От началото на месеца са станали 510 катастрофи с 40 загинали и 623-ма ранени. От началото на 2026 г. тежките пътни инциденти са общо 5672, а жертвите са 405. Ранените при тези произшествия са 7025 души.

За същия период на 2025 г. реалният брой на загиналите е бил 358. Така през 2026 г. жертвите на пътя са с 47 повече.

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