20-годишен шофьор е загинал във Врачанско след катастрофа

Мъж на 20 години е загинал след катастрофа, станала в събота следобед във врачанското село Девене, съобщиха от полицията.

На улица в селото лекият автомобил, управляван от мъжа, е катастрофирал последователно в крайпътно дърво, ъгъл на къща, гаражно отделение на същият имот, продължил е движението си и е блъснал друг автомобил, който е бил паркиран на улицата.

Шофьорът на автомобила е транспортиран в болницата във Враца, където е починал.