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Мъск призна: SpaceX умишлено е ограничила Starlink в Украйна

Мъск призна: SpaceX умишлено е ограничила Starlink в Украйна
БТА/АП

Милиардерът обвини украинската армия, че е използвала сателитната услуга за нападения с дронове в нарушение на условията за ползване

Илон Мъск потвърди, че компанията му SpaceX умишлено е ограничила скоростта на сателитната интернет услуга Starlink в Украйна. Решението е довело до затруднения при украинските отбранителни операции срещу руските атаки през последните дни, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Признанието идва след повече от седмица проблеми с достъпа до Starlink и военната сателитна мрежа Starshield. По-рано украинските власти съобщиха, че скоростта на двете услуги вече е възстановена до предишните нива.

След това Мъск публикува изявление в социалната мрежа X, в което потвърди, че ограниченията са били въведени от SpaceX.

По думите му Starlink е гражданска търговска услуга, чието използване за нападателни операции с дронове не е разрешено.

Мъск обвини украинската армия, че е нарушила условията за ползване на услугата, като я е използвала за нанасяне на удари с безпилотни летателни апарати.

Той заяви, че компанията е предприела действия за прекратяване на тази практика през миналата седмица.

В същото време милиардерът уточни, че правителството на Съединените щати контролира решенията за промени в използването на Starshield - специализираната военна сателитна мрежа на SpaceX.

Мъск припомни и ролята на компанията си за осигуряването на комуникации и подкрепа за украинската отбрана след началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г.

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