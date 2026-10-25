7-годишният Влади, който помагаше след наводненията в Струмяни: Мечтата ми е да помагам на хората

Седемгодишният Влади, който се включи в помощ на пострадалите от наводненията в Струмяни заедно с баща си Димитър, получи футболна топка от пожарникаря и бивш футболист Емил Стоев. Стоев посочи, че иска лично да поздрави детето за смелостта и готовността му да помага на хора в беда.

„Влади, тъй като аз разбрах, че си бил доста смел човек, благодаря, че ме поканиха тук, за да се запозная лично с теб и да те поздравя за тази смелост, която си проявил. Защото дори и в твоята крехка възраст, за тези малки години, грабнал си лопатата и си отишъл да помагаш, където ние като пожарникари го правим“, заяви Стоев в ефира на bTV.

Емил Стоев подари футболна топка на Влади и го насърчи да продължава да учи и да спортува, като изгражда дисциплина и характер, необходими за постигането на мечтите му.

„Най-важното нещо е, моето момче, да имаш знания. След това трябва да имаш дисциплината и характера, за да постигнеш после мечтите си. Затова трябва да учиш, моето момче, да спортуваш, за да можеш да работиш в екип, да имаш дисциплината и характера и след това ще си постигнеш мечтата“, посъветва той детето.

Влади разказа, че мечтата му да стане пожарникар остава, но иска да тренира и футбол, тъй като харесва този спорт. Баща му допълни, че момчето е посещавало пожарната многократно, а специалният шкаф, който използват, все още е в употреба.

Димитър посочи, че Струмяни все още се възстановява от наводненията, макар ситуацията вече да е значително по-добра. Той определи наводненията като най-тежкото бедствие, на което е ставал свидетел, но сподели, че по-голяма опасност за живота му е имало по време на пожарите през миналата година.

„Миналата година на пожарите леко изпаднахме в една тежка ситуация, в която успяхме да запазим самообладание и да се справим“, сподели Димитър.

По време на пожарите Влади също бил на място, облечен в екипировка, и помагал според силите и възможностите си.

С повече от осем-девет години опит като пожарникар зад гърба си, Емил Стоев посочи спасяването на човешки живот като най-голямото удовлетворение от работата си.

Той си припомни едно от първите си сериозни произшествия, станало на 8 март. Тогава къща била обхваната от пожар, а вътре имало жена. Стоев и колегите му успели да я изведат, въпреки опасността и трудните условия.

„Трудност на професията е да рискуваш собствения живот, за да помогнеш на някой друг“, посочи Стоев.

Попитан какво изпитва, когато помага на хората, Влади отговори лаконично: „Че съм човек“.

Седемгодишното момче сподели още, че любимият му супергерой е Спайдърмен. На въпроса дали смята и себе си за супергерой, то отговори утвърдително. Влади разказа, че родителите му се гордеят с него и го подкрепят в желанието му да помага на другите.

Емил Стоев акцентира и върху важната роля на доброволците при мащабни бедствия като наводненията и горските пожари. Той отбеляза, че помощта им е необходима не само по време на бедствието, но и след него, когато предстои много работа.

Стоев призова хората да бъдат по-сплотени и да проявяват повече взаимопомощ.

„Ние, хората, трябва да правим повече добро. Трябва да си помагаме. Трябва да сме по-обединени и по-добри и да вървим в една посока“, каза той.

Димитър изрази надежда, че през следващите пет години България ще постигне по-голяма икономическа стабилност, а младите хора ще имат условия да се развиват и да останат в страната.

Емил Стоев насочи вниманието към образованието, като призова младите да отделят повече време за учене и по-малко за интернет пространството.

„Трябва да бъдем по-позитивни и по-вярващи, защото всичко зависи от нас и от тях“, отбеляза Стоев.

За Влади най-голямата мечта остава да поеме по пътя на пожарникарите и да помага на хората.