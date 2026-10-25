Асен Василев гласува: България има нужда от президент, от когото няма да се срамуваме
След вота той заяви, че е подкрепил кандидат, който според него ще отстоява интересите на България на европейската сцена
Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев упражни правото си на глас на президентските избори. След вота той заяви, че е подкрепил кандидат, който според него ще отстоява интересите на България на европейската сцена и ще изпълнява отговорно задълженията си като държавен глава.
„Гласувах за силна България, гласът ѝ да се чува в Европа, да не се срамуваме от следващия президент и да имаме главнокомандващ, който ще бъде на мястото си“, посочи Василев.
Той подчерта значението на президентската институция и необходимостта начело на държавата да застане човек, който осъзнава отговорностите на поста.
„Трябва ни човек, който отговорно ще изпълнява правомощията си“, коментира още лидерът на ПП.
Асен Василев изрази и очакване българските граждани да проявят активност и да упражнят правото си на глас при избора на следващия държавен глава.