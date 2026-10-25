Асен Василев гласува: България има нужда от президент, от когото няма да се срамуваме

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев упражни правото си на глас на президентските избори. След вота той заяви, че е подкрепил кандидат, който според него ще отстоява интересите на България на европейската сцена и ще изпълнява отговорно задълженията си като държавен глава.

„Гласувах за силна България, гласът ѝ да се чува в Европа, да не се срамуваме от следващия президент и да имаме главнокомандващ, който ще бъде на мястото си“, посочи Василев.

Той подчерта значението на президентската институция и необходимостта начело на държавата да застане човек, който осъзнава отговорностите на поста.

„Трябва ни човек, който отговорно ще изпълнява правомощията си“, коментира още лидерът на ПП.

Асен Василев изрази и очакване българските граждани да проявят активност и да упражнят правото си на глас при избора на следващия държавен глава.